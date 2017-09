Crisis entre comerciantes

Como ya es costumbre cada lunes en el municipio de Tamiahua se realiza la tradicional plaza, aquí los familias aprovechan a comprar a menor precio algunos productos de primera necesidad.

Sin embargo la situación económica que se vive en el país actualmente se refleja en la baja de ventas de los comerciantes quienes vienen de otros municipios como Tuxpan, Álamo y Naranjos.

En entrevista con el señor José quien se dedica a la venta de frutas y verduras y que es oriundo del municipio de Álamo cada semana se traslada a la Villa con su mercancía sin embargo la venta ha bajado tanto que no recuperan su inversión sumándole el costo de gasolina que gastan por traslado.

El producto en ocasiones se echa a perder, por el momento la productividad de naranja es mayor y se vende a menor precio pero como hay un aumento, y varios de los comerciantes la ofrecen, en ocasiones tiende a echarse a perder lo cual les afecta impactando en una baja del 50 por ciento de sus ganancias.

“La situación cada vez es peor, los precios como la cebolla que se mantienen en 30 pesos el kilo la gente no compra, solo una o dos no alcanza para más, los salarios son muy bajos y la gente quiere muy barato pero no podemos dar menor precio”, dijo el entrevistado.

Otro de los productos que por las lluvias se ve afectado es la papa, que si por las condiciones de clima llega a mojarse se chupa y la gente así ya no la compra.

Esperan que para las fechas de todos santos sus ventas se recuperen porque de no ser así, a ver como tendrán que sobrellevar el año.

