Corrupción de gobernadores

Los gobernadores salientes de diferentes estados de la República son de los más corruptos de los últimos tiempos; los niveles de corrupción y violencia han incrementado casi a los niveles del 2012, todavía no a los del 2011, afirmó Jorge Castañeda Gutman, exsecretario de Relaciones Exteriores. Manifestó que esto ha generado un estancamiento económico que provoca que el empleo crezca poco, que los salarios no aumenten, “una situación de mucho desánimo es la situación de todo el país, aunado al gobierno sumido en una crisis de opacidad, credibilidad, que rebasa los límites que antes habíamos conocido”. Al ser cuestionado sobre el caso Veracruz, sostuvo que es uno de los estados más enfermos que hay en todo el país, producto de la mala administración de su gobernante y la estela de corrupción que prevalece. Lo anterior lo dio a conocer en la presentación de su libro “Solo así: por una agenda ciudadana Independiente”.

