Columna: Ensalada Deportiva

ENSALADA DEPORTIVA

MUNICIPAL FEMENIL

Yety Manantial es Campeón Playoff Grupo B, tras derrotar a Manantial por amplia diferencia de 18-8, durante el desafío que sostuvieron ayer por la tarde en Campo Arroyo Del Maíz. Las flamantes monarcas cerraron su actuación de manera invicta. Noemí Salas (0.2) y la ganadora Judith Nicolás (6.1) espaciaron 10 imparables en las 7 entradas. Derrotada Rocío Salas (1.2) y Roxana Salas (5.1) toleraron 15. Perdedoras cometieron la friolera de 10 errores y 6 las ganadoras. Alejandra Alvarez de 4-3 y Magaly González 5-3 destacaron por Yety.

Entre las rivales, Yureli Huerta y Roxana Salas 3-2 y Margarita Sánchez 4-2, las únicas que pudieron repetir. Dos carreras en la quinta dieron ventaja definitiva de 10-7. Con ponche a Julissa Ángeles terminó el desafío. Jueces E. Domínguez y J. Martínez. Números A. Martínez. Tiempo 1:40. Próxima semana es la final de Playoff Grupo C, entre invicto Blue Jays y Panteras que buscará ir al opcional. Detalles del juego se difunden hoy tarde, en la junta.

FESTIVALAZO

Gasofos contra Café Manolo a partir de las 9:00 y Apaches ante Torpedos a las 10:30, abren mañana la segunda vuelta en Grupo A. La acción cobra vigencia en el Campo Producción. Gasofos, Manolo y Apaches, están empatados en el primer lugar con 2-1 cada equipo. Torpedos aparece 0-3 y va a 2 juegos de distancia del liderato.

Cuatro desafíos de Grupo B se cumplen en el Campo Exploración bajo este orden: 9:00 Solo Amigos vs Jubilados en Movimiento, 10:30 Deportivo L. PEP vs Aztecas Poza Rica, 12:00 Pioneros vs Amigos Para Siempre y 13:30 Petroleros vs Jubilados Sección 30. En el Campo Producción, a las 12:00 ITR’s vs Socios. En esta jornada descansa Panzers.

Jubilados Sección 30 y Deportivo L. PEP lideran el B-1 con 3-0 cada club. ITR’s 3-1 a medio juego, Panzers 2-2 a 1 y medio, Pioneros y Jubilados en Movimiento 0-3 a 3. En Grupo B-2, Socios suma 3-1 y es el líder. Petroleros y Solo Amigos 2-2 a uno, Amigos Para Siempre y Aztecas Poza Rica 1-3 a 2 de la punta.

CACHIBOL

Campeonato de Otoño sancionado por la Liga Municipal, está a punto de concluir. Para el domingo, se anuncia un extenso programa de 7 partidos en la Cancha Techada de la Unidad Deportiva 4 y Medio. Domingo pasado lluvia impidió la celebración de jornada 19. Se espera que las condiciones sean propicias para poder disfrutar del espectáculo.

Los 7 partidos previstos se cumplirán así: 9:00 Orión vs Jubilados Sección 30 (60 Años Var.), 9:45 L. P. Mundo Nuevo vs Selección de 60 (60 Años Fem.), 10:30 Avante B vs Amistad (60 Años Var.), 11:15 Avante vs L.P. Mundo Nuevo (60 Años Fem.), 12:00 Edad de Oro vs Avante (70 Años Fem.), 12:45 Libre Orión vs Equipo Libre (40 Años Fem.) y Selección de 48 vs Selección Varones (40 Años Mixto).

Descansan Unidos Poza Rica, Avante A y L.P. Mundo Nuevo en 60 Años Varonil y Amistad en 60 Años Femenil. Durante el mes próximo la actividad será mínima y el Campeonato de Invierno – Primavera, se pondrá en marcha durante enero. Convocatoria está por salir.

CICLISMO

Se confirma que ruteros de primer nivel radicados en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México, asistirán a la Primera Carrera Ciclista Contra la Diabetes, que se desarrollará el domingo, a partir de las 3 de la tarde, sobre el trayecto de ida y vuelta a Cazones con salida y llegada en Kilómetro 47. Punto de reunión, en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente a la USBI (a un costado de la Secundaria Salvador Díaz Mirón), a partir de la una de la tarde. Registro por corredor es de 150 pesos.

Una bolsa que contiene alrededor de 12 mil pesos, será repartida entre los mejor clasificados de Categorías principales que son Abierta, Master A y B y Juvenil 15-17 Años. También habrá secciones Femenil, Universitarios y Principiantes. Ocupantes de los primeros lugares, recibirán diversos premios incluyendo trofeos.

LIGA MASTER

Invicto Guerreros y Apaches se enfrentan miércoles venidero, disputando la final de Playoff. Si gana Guerreros, es campeón. De lo contrario, habrá opcional.

