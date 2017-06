Columna: Ensalada Deportiva

Viernes 23 de junio de 2017

MUNICIPAL FEMENIL. Hit sencillo de Iralda Santana al jardín central, en el cierre de la sexta entrada, remitió a Patricia Alpírez con la carrera que puso fin al juego, por nocaut de 18-8 sobre Jarochas, en Grupo A de softbol femenil. Se enfrentaron ayer por la tarde en el Campo Lorenzo Ichante durante 2 horas y 10 minutos. Amazonas ocupa el liderato con marca de 2-0. La ganadora Leticia García tiró 5 entradas con 7 hits, 6 carreras, golpe y 3 ponches. Relevó Carolina Camacho con una entrada, hit, 2 carreras, 2 bases y ponche. Derrotada Humberta San Martín 2 tercios, 8 hits y 9 carreras. Le hicieron 5 errores. Relevó María Magdalena San Martín con 5 y un tercio, 12 hits, 9 carreras, 4 bases, golpe y 2 ponches. Le cometieron 4 errores.

Patricia Alpírez encabezó el ataque disparando de 5-5, Eva Hernández 5-3, Carolina Camacho, 4-2, Leticia Mancilla, Ana Lilia Contreras y Leticia García de 5-2, Yarumi Castán, Isabel Árciga, Marinne Aguirre e Iralda Santana los hits restantes. Por Jarochas, Marilyn Gómez y Monserrat Zamora de 3-2 las únicas en repetir, Silvia Martínez, Cristian Herrera y Leonor López conectaron hits restantes. Jueces Víctor Cruz y Carlos Monter. Números Amando Martínez. Tiempo 2:10.

Orden de juegos que conforman tercera jornada del naciente campeonato, se da a conocer durante la sesión ordinaria que se celebra hoy en el lugar y hora de costumbre. Directiva de la liga señala que todo marcha de acuerdo a lo esperado y que esta edición debe ser una de las mejores en la historia de este joven circuito de softbol femenil.

LIGA FESTIVALAZO. Torpedos contra Café Manolo a las 9:00 y Gasofos frente a Apaches a las 10:30, conforman la doble cartelera de mañana en Grupo A de Softbol Festivalazo, al cumplirse en el Campo Producción, la décima segunda jornada de campeonato regular. Descansa Lobos. Incluidos todos los juegos celebrados, Manolo lidera con 7-2 y lo escolta Gasofos (6-2) a medio juego. Apaches (6-3) tercero a un juego, Torpedos (3-6) a 4 y Lobos (0-9) a 7.

En el Campo Exploración se tramitan 4 juegos de Grupo B. A las 9:00 Socios vs ITR’s Gilberto Gándara, a las 10:30 Pioneros Jubilados Sección 30 vs Jubilados Sección 30, a las 12:00 Petroleros vs Amigos Para Siempre y a las 13:30 Jubilados en Movimiento vs Aztecas Poza Rica. El quinto juego se tramita en el Campo Exploración, a partir de las 12:00. Lobos PEP es el rival de Panzers.

Socios lidera el Grupo B-1 con 9-2. Le siguen Petroleros (8-3) a 1, Lobos PEP (7-4) a 2, Amigos Para Siempre (6-5) a 3 y Jubilados en Movimiento (2-9) a 7. Jubilados Sección 30 (9-2) lidera el Grupo B-2. Luego van Pioneros (6-5) a 3, Panzers (5-6) a 4, Aztecas (3-8) a 6 e ITR’s Gilberto Gándara (0-11) a 9.

En la primera vuelta, Café Manolo se impuso a Torpedos por 8-3 y 11-10. Por su parte, Gasofos también obtuvo doble victoria sobre Apaches por ajustados scores de 11-10 y 8-7.

En Grupo B, Socios se impuso 17-3 a ITR’s, Pioneros 15-10 a Jubilados Sección 30, Petroleros apalea 22-3 a Amigos Para Siempre, Aztecas derrota 12-10 a Jubilados en Movimiento y Panzers termina ganando 18-4 a Lobos PEP.

FEMENIL COATZINTLA. Apretado score de 23-22 da el triunfo a Chicas Yankees sobre Moritas en el Campo Miguel Alemán. Roberta Hernández, ganadora Tadia Morales y Sabina Bautista tiraron por Chicas. Perdió Melinna Ramírez relevada por Yandari Ortiz, Rubí Reyes y Roxana Alvarez. Vencedoras dieron 16 hits y 19 derrotadas. Hit de Guadalupe Hernández envió carrera que dejó en el campo al rival.

Sabina Francisco de 5-4 mejor bateadora, Brenda Villanueva y Dulce Cervantes (2 HR’s) de 3-2, Asleydi Delgado y Guadalupe Marín 5-2. Entre las contrarias Rubí Reyes de 5-4 la principal, Vandari Ortiz 4-3, Roxana Alvarez 5-3, Melinna Ramírez 3-2, M. Guevara y Debany López 4-2. Jueces C. Hernández y S. Pablo. Números A. Mireles. Tiempo 3:07.

Génesis se impuso 15-5 a Escarlatas en el Campo Contreras. Fue nocaut en 6 entradas y hit de Saraí Zaleta remitió la carrera que puso fin al duelo. Lucía de Luna gana decisión aceptando 11 hits. Derrotada Cecilia Arredondo y Aracely Pacheco toleraron 18. Katte Delgado de 4-4 encabezó ataque ganador, Keiny Guzmán 4-3, Saraí Zaleta 5-3, Teresa Pérez y Karla Fernanda Delgado 3-2. Por las derrotadas Mariela Tejeda 3-3 y Luz de Los Santos 2-2 únicas en repetir. Jueces R. Alvarez e I. Almora. Números J. Ramírez. Tiempo 1:48.

