Columna: Ensalada Deportiva

Hoy Jueves 21 de Septiembre de 2917

LIGA MASTER

Aún atónitos por la sorpresiva derrota que sufrieron la semana pasada ante Jubilados Sección 47, pero con la firme intención de salir adelante, Piratas MAC se impuso 14-7 a Solo Amigos en el solitario desafío celebrado ayer en el Campo Lorenzo Ichante. Ganadores mejoran a 3-11, ascendiendo al séptimo lugar. Derrotados con 3-13 caen al penúltimo escalón. El abridor Lucio Márquez sumó 3 entradas, 10 hits y 6 carreras. Ganador Andrés Hernández 4 entradas, 3 hits, una carrera, base y ponche. Derrotado Alfonso Mascareñas 2 y 2 tercios, 15 hits y 11 carreras. Isaías Cerón lo relevó con 4 y un tercio, 4 hits y las 3 carreras restantes. Ganadores no cometieron error y los vencidos pecaron en 5 ocasiones.

Mariano Martínez de 4-4 mejor bat ganador, Manuel Almora y Ángel Bustos 4-3, Refugio Pedroza y David Salas 4-2, Arnulfo Rubio, Martín Morales, Rutilo Pineda, Ricardo Ramírez y Andrés Hernández hits restantes. Por el rival, Andrés Gómez e Isaías Cerón 3-2 y Esteban Martínez 4-2. Roberto Maranto, Julio San Juan, Heriberto Sosa, Federico Reyes, Norberto Carballo, Ismael Pecero y Rito García, hit cada uno. Siete en la segunda, dieron ventaja definitiva de 9-2. Esteban Martínez elevó al campo corto para último out. Jueces M. y E. Domínguez. Números D. Mérida.

Guerreros es líder único con 12-3 y Apaches va a medio juego sumando 11-3. En la junta ordinaria de esta tarde, en las oficinas del Ichante, se da a conocer nuevo programa.

FESTIVALAZO

Delegados de equipos que se alistan para competir en próximo campeonato regular que debe ponerse en marcha durante el mes de octubre, continúan recabando firmas de jugadores que incluirán en los respectivos roster. La jornada inaugural debe cumplirse en la primera quincena. Ramón Cervantes, Delegado de Café Manolo, señala que virtualmente se enfrentará la campaña con los mismos jugadores que recién conquistaron el título de temporada regular. Una de sus principales figuras es Roberto Cruz Marín, mejor lanzador en ganados y perdidos con 13-1.

En el estelar Grupo A, al momento hay 4 equipos seguros que son Café Manolo, Apaches, Gasofos y Torpedos. Aunque hay puertas abiertas para quienes deseen participar, por el momento se considera un tanto difícil aumentar la nómina. En la temporada reciente, un quinto equipo fue Deportivo L.P., que perdió los 16 juegos celebrados. Su Delegado indicó que ya no estará presente en el torneo que se avecina.

En lo que corresponde al Grupo B, están firmes los 10 equipos. Campeón Socios encabeza la lista y los demás son Deportivo PEP, Petroleros, Amigos Para Siempre, Jubilados Sección 30, Pioneros, Panzers, Aztecas, Jubilados en Movimiento e ITR’s Gilberto Gándara. Los 2 últimos, finalizaron con marca de 2-16 en juegos ganados y perdidos. Próxima junta es el lunes a partir de las 17:00 horas, en las oficinas de los Campos Producción y Exploración, interior de Pemex. Presidirá Víctor Hugo Del Ángel, presidente de la liga. Demás directivos lo acompañarán.

MUNICIPAL FEMENIL

Apretado score de 20-19 concedió la victoria al equipo Amazonas sobre Renegadas, dentro del estelar Grupo A. El desafío se tramitó ayer en el Campo Arroyo Del Maíz donde todos los asistentes disfrutaron de un gran espectáculo. Tres carreras al cerrar séptima, decidieron. Leticia García pitcher ganadora y Estefy Cerecedo Sosa, derrotada.

Hoy Renegadas vs Astros (Pozo 140/A), Panteras vs Blue Jays (L. Ichante/C), Vainilleras vs Marineras (Corregidora/C) y Gigantes vs Chabelitas (Chote/A).

Jornada de la semana finaliza mañana con un programa de lujo. Los 3 juegos previstos pertenecen al estelar Grupo A. Gigantes rivaliza con Astros en el Campo Chote de la Camacho, Gacelas y Amazonas acuden a Arroyo Del Maíz y Aceiteras frente a Jarochas en el Campo Oscar Torres Pancardo. Inicio simultáneo a las 17:00 horas, con la tolerancia de costumbre. Un cuarto desafío, perteneciente al Grupo B, se decide por forfit a favor de Manantial sobre Pink Panthers. Debía celebrarse en el Campo de Contreras. Esta semana descansó Yety Manantial de Grupo B.

El campeonato sigue desarrollándose en condiciones normales en las 3 categorías establecidas.

