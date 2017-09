Columna: Ensalada Deportiva

Hoy Miércoles 20 de Septiembre de 2917

ENSALADA DEPORTIVA

LIGA MASTER

Tres carreras en la parte baja del sexto episodio fueron clave y ayer Guerreros se impuso 10-7 a Apaches. La victoria coloca a Guerreros como nuevo líder con 12-3 en ganados y perdidos. Apaches cae al segundo con 11-3 a solo medio juego de distancia.

Francisco Rodríguez sumó 4 entradas y 2 tercios, 11 hits, 7 carreras y 2 bases. Ganador José Antonio McKay 2 y un tercio, 2 hits y 3 bases. Derrotado Enrique Zapata 6 entradas, 18 hits y 10 carreras. Empatados a 7 carreras y en el cierre de la sexta, triple de Ariel Canseco remolcó 2 y luego cruzó la goma con la restante en elevado sacrificio de Humbolt Canseco al izquierdo.

Filiberto Olvera de 3-3 mejor bateador, Ariel Canseco 4-3, Humbolt Canseco, Raúl Pérez, Rogelio Gil y Ariel Prior de 3-2. Esteban Castro, Abdón Rolón, Fernando Martínez y Javier Orta hits restantes. Por Apaches, Jorge Reyes 3-3, Timoteo Martínez 2-2, Roberto Macías y Humberto Sosa 3-2, Timoteo Gamundi 4-2 y otros hits de Juan Herrera y Javier Hernández.Con out forzado de Jorge Reyes en tercera, acaba juego. Jueces C. y S. Martínez. Números D. R. Mérida. Tiempo 1:30.

En juego preliminar, Ángeles de Emiliano vence 10-5 a Voladores de Papantla. Ganadores van 9-5 y derrotados quedan 10-5. Zurdo Mario Pardo tiró 6 y 2 tercios con 10 hits, 4 carreras y 5 bases. Ganador Regino Marín 2 tercios, hit y carrera. Buanejer Aldana, Luis Barra y Gilberto Santa de 3-2 por Ángeles, José Luis Cabrera y Mauro Banda 4-2. Gilberto Valencia, Ramón Isidro, Miguel Fano y Sergio Leal los hits restantes. Por Voladores, Juan Espinoza 2-2 y Agustín Jiménez 3-2, únicos en repetir. Antonio Pérez, Aristeo Castillo, Mario Jiménez, Vicente Ánimas, Antonio Pérez, David Ruiz y Jorge Fernández batearon otros hits. Jueces C. y S. Martínez. Números D. Mérida. Tiempo1:23.

Hoy se realiza un solo desafío. Solo Amigos vs Piratas a partir de las 17:30 horas.

Juego de mañana jueves, entre Ángeles de Emiliano y Amigos de Riveroll, queda suspendido. Junta ordinaria a partir de las 15:00 horas, en las oficinas del Campo Lorenzo Ichante.

MUNICIPAL FEMENIL

Raya se impuso 16-13 a Royals en Grupo B de Softbol Femenil Municipal, en Campo Chote de la Camacho y Maricela Ichante obtuvo el crédito con pelota de 18 hits, 13 carreras, 2 bases, golpe y ponche. Hersil Cecilia Hernández pierde con 12 hits, 16 carreras y 12 bases por bolas. Rocío Ichante de 3-3 mejor bateadora de Raya, Laura Campero 4-3, Clara Márquez 3-2 y Claudia Bernache 5-2. Por rivales Dilady Martínez y Karla Viramontes 5-3, Hersil Hernández 2-2, Mireya Gómez, Amalia García y Rubí Salas 4-2 y Cristal Hernández 5-2.

Al cerrarse la tercera, Royals ganaba 8-7 y en la baja del sexto, el score estaba 13 por 11. Al abrir la entrada final, ganadoras anotaron 3 y las rivales un par. En errores, Royals cometió 3 y sus víctimas 10. Dicha cifra fue clave en el resultado final. Jueces E. Domínguez y J. Martínez. Números A. Martínez Z. Tiempo 2:15.

Mañana jueves: Renegadas vs Astros (Pozo 140), Panteras vs Blue Jays (Ichante), Vainilleras vs Marineras (Corregidora) y Gigantes vs Chabelita (Chote).

FÚTBOL AMERICANO

Aceiteros de Poza Rica concluye el viernes su preparación alrededor del partido que sostiene en casa, el próximo domingo, al cumplirse Fecha 2 del naciente Campeonato sancionado por LEXFA en fútbol americano Categoría Master. El espectáculo abre a las 10 de la mañana, en el Estadio Principal del Club Deportivo Petrolero, ubicado en el Interior de la Zona Residencial y Administrativa de Petróleos Mexicanos.

Para los seguidores del deporte donde un balón ovoide es el punto principal de referencia, la entrada es gratuita. Solo basta indicar en la entrada principal que desean ver el partido, para ingresar al escenario que cuenta con amplia y cómoda grada.

Aceiteros tiene un objetivo primordial y es vencer al rival para poder emparejar sus números. Semanas atrás en el debut, como visitante, Petroleros cayó 45-24 ante Orcas. Ahora la meta es dominar al adversario. Gran ventaja es jugar como local y claro que el momento hay que aprovecharlo.

Comments

comments