Columna: Ensalada Deportiva

LIGA MASTER. Voladores liquidó 18-3 a Piratas, Guerreros hizo lo propio con Coatzintla por 19-6 y ambos ganadores se fortalecen líderes invictos en la Liga Master, ahora con 5-0 cada equipo. Coatzintla aparece 2-3 y Piratas con 0-3 se va al sótano. Se trata de la quinta jornada de campeonato regular. Como de costumbre, ayer el campo Lorenzo Ichante fue escenario del gran espectáculo vespertino.

Arturo Lugo lanzó pelota de 9 hits en la victoria de Voladores. El derrotado Enrique Zapata (1.2), Pedro Soto (2.1) y Ángel Bustos (3.0) sumaron 27 imparables. Jorge Fernández de 5-4 mejor bat ganador, Andrés López 3-3, Antonio Hernández y Mario Jiménez 4-3, Isaías Pacheco 5-3, Ricardo Pineda y Mario Nevares 3-2 y David Ruiz de 4-2 los que dieron más de un hit. Por el rival, Cosme Azuara de 3-2 el único en repetir. Voladores anotó en todas las entradas, excepto en la tercera. Su mejor momento en la segunda con 7. Alberto Ánimas dio rodado al pitcher para el último out. Jueces S. y C. Martínez. Números D. R. Mérida. Tiempo 1:25.

Guerreros se apoyó en el pitcheo de José Antonio McKay que aceptó 10 hits en el trayecto, para derrotar 19-6 a Coatzintla. El perdedor Joel Rodríguez (2.0), Eladio Vázquez (2.2) y Carlos López (2.1) sumaron 25 imparables en el trayecto de 7 entradas. Esteban Castro encabezó el ataque dando de 4-4, Humbolt Canseco 5-4, Abdón Rolón 4-3, Rogelio Gil 2-2, Javier Orta y Filiberto Olvera 3-2, José Vázquez y Amador Delgado 4-2 y Ariel Canseco 5-2. Por los vencidos, Isaías Escalante 3.-3, Amando Martínez 2-2 y Hermelindo Arellano 3-2 los únicos que pudieron repetir. Seis carreras en la tercera entrada, dieron ventaja definitiva de 13-5. Ganadores añadieron una en la cuarta y 5 en la quinta. En la sexta, perdedores cruzaron el plato por última vez. Jueces C. y S. Martínez. Números D. R. Mérida.

Hoy miércoles, a las 16:00 horas Solo Amigos vs Ángeles y a las 17:30 Sección 47 vs Amigos de Riverol.

FEMENIL MUNICIPAL. En ruta ordinaria de 7 entradas, ayer Blue Jays se impuso 15-12 a Athleticas dentro del Grupo C. El desafío se desarrolló en el Campo Ejido Miguel Hidalgo del Kilómetro 17. Mayra Carranco se acreditó la victoria con pelota de 7 entradas, 9 hits, 12 carreras, 2 bases y ponche. Derrotada Lucía Vázquez 3 y 2 tercios, 15 hits, 14 carreras y 2 bases. La relevó Alejandra González con 2 y un tercio, 4 hits, carrera y base.

Por ganadoras Adriana Ortiz de 3-3, Leyda Nayreth (HR) 5-3, Cándida Coronado y Elena Barandica 2-2, Blanca Ortiz y Reyna Coronado 5-2 y otros hits de Diana Guadalupe Ríos, Sugey Badillo, Mayra Carranco, Marlene Ortiz y Carmen Santos. Entre las contrarias Lucía Vázquez 2-2 y Guadalupe Ortiz 3-2. Otros hits de Zugeydi Reyes, Clementina Martínez, Karina Vera, Marisol y Maricela Hernández.

Ocho carreras en la cuarta entrada, dieron ventaja definitiva de 14-9. Mayra retiró en orden la última entrada. Griselda García dio rodado a la lanzadora, Eloísa Flores elevó al izquierdo y Zugeydi Reyes al derecho para la terminación. Jueces R. García y R. Mancha. Números D. Del Ángel. Hoy miércoles solo hay un juego. Jarochas contra Chabelitas en Tihuatlán. Son de Grupo A. Mañana jueves se tramitan 4 desafíos. En Grupo A, Monarcas vs Aceiteras en el Ichante. En Grupo B, Jety Manantial vs Royals en Manantial y Pink Panthers vs Raya en Contreras. En Grupo C, Renegadas Junior vs Panteras en el 140.

En la Liga Coatzinteca, programa del día incluye 4 juegos. Renegadas vs Abejas en Troncones, Novatas de Palma Sola vs Estrellas de Úrsulo Galván en Palma Sola, Amigas de Paty Cruz vs Moritas en Rincones y Amigas de Paty vs Amigas de Rodríguez en Nopalito.

Mañana, Guerreras vs Amigas de Palma Sola en el Isaac Bauza, Génesis vs Escarlatas en Contreras y Moritas vs Chicas Yankees en el Miguel Alemán. Con esto finaliza jornada de la semana.

COATZINTLA. Rays de La Vega gana 6-4 a Amigas de Nancy en Grupo B de softbol femenil. Aracely Huerta pitcher ganadora y Edith Ramos derrotada. Karla Viramontes, Nancy Espinoza y Verónica Cárdenas de 3-2 por ganadoras. Nadie repitió por las vencidas. Jugaron en el Campo Pozo 140. Ángeles noquea en 6 actos a Amigas de Grecia por 19-9 en Categoría C. Cinthia García pitcher ganadora y Laura Salas derrotada. Yosaret Villanueva de 4-4, Guadalupe Vargas 3-3, María Ramírez, Estela Luna y Beatriz García repitieron. Por las derrotadas, Edna Salas, Dana Hernández y Reyna Hervert repitieron. Jugaron en el Isaac Bauza. Diamonds gana 22-14 a Renegadas en Kilómetro 17. Heidi Zapata pitcher ganadora y Jatury Galicia derrotada. Ganadoras anotaron en todas las entradas, excepto la cuarta.

