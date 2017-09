Columna: Ensalada Deportiva

Sábado 9 de Septiembre de 2917

ENSALADA DEPORTIVA

FESTIVALAZO

Con marca de 13-1 en ganados y perdidos, Roberto Cruz Marín del equipo campeón Café Manolo, se proclama como el mejor pitcher de la temporada. La única derrota fue en la sexta jornada, cuando cayó ante Apaches por score de 4-2. José Mancilla (Gasofos) fue el segundo mejor ganador con 5-2. Luego aparecen Haniel Garcés (Apaches) 3-0, Jesús Sánchez (Torpedos) 3-2 y José Antonio McKay (Apaches) 3-2. Los demás lanzadores que obtuvieron, al menos, una decisión, son Eduardo Cárdenas (Apaches) 2-1, Héctor Vallejo (Gasofos) 2-1, Raymundo Villaverde (Gasofos) 2-2, Rodolfo Ramírez (Apaches) 2-2, Roberto Maldonado (Torpedos) 2-4, José Luis Sánchez (Apaches) 1-0 y Leoncio Cruz (Café Manolo) 1-1.

En total han sido 20 los pitchers con decisión. Los restantes son Rubén Castro (Gasofos) 0-1, José Eduardo Martínez (Deportivo L.P.) 0-2, Cristóbal Castillo (Torpedos) 0-2, Juan José Becerra (Torpedos) 0-2, Tomás Zaragoza (Deportivo L.P.) 0-3, Marco A. Soto (Deportivo L.P.) 0-3, Salvador Guzmán (Deportivo L.P.) 0-4 y Juan Barra (Deportivo L.P.) 0-4.

El trabajo realizado por Café Manolo ha sido formidable en todos los aspectos. La marca de 14-2 en ganados y perdidos, le ha permitido conquistar el gallardete de temporada. Ahora la meta es vencer a Gasofos en la final de playoff, para la doble conquista. Claro, la tarea no es fácil pues el rival es un equipo complicado que tiene las mismas posibilidades para alcanzar el título de la corta serie.

CACHIBOL

Programa referente a la jornada 13 del actual campeonato sancionado por la Liga Municipal de Cachibol en Poza Rica, está anunciado para mañana domingo. Sin embargo dirigentes de dicha organización señalan que cobra vigencia siempre y cuando, las condiciones del escenario sean apropiadas. Caso contrario habrá suspensión. El recinto oficial es cancha techada ubicada en la Unidad Deportiva 4 y Medio. En total la cartelera incluye 8 partidos. Tres pertenecen a la Sección 40 Años Femenil, 2 a 60 Años Femenil y los 3 restantes, a 60 Años Varonil. Solo descansa Combinado Poza Rica, en 60 Varonil.

Dos partidos iniciales son de 60 Años Femenil. A las 9:00 horas se enfrentan Amistad y Mundo Nuevo y a las 9:45 Orión y Avante. Enseguida se tramitan los 3 partidos varonil. A las 10:30 Mundo Nuevo vs Avante B, a las 11:15 Jubilados Sección 30 vs Avante A y en el turno de las 12:00, Amistad contra Orión. Tres partidos restantes son en 40 Años Femenil. 12:45 Juventus rival de Orión, 13:30 Mundo Nuevo A vs Mundo Nuevo B y 14:15, Mundo Nuevo B vs Orión. Gran parte de la semana la lluvia ha sido un visitante permanente. Hoy, las condiciones son diferentes pues incluso apareció el Sol. Sin embargo, hay que esperar hasta el último momento para ver si es posible realizar los 8 partidos previstos. Directiva señala que la disciplina sigue en total crecimiento y que se espera mayor número de equipos para próximo torneo.

CICLISMO

Atractiva competencia sobre circuito, se anuncia para mañana en Cholula (Puebla). La distancia a recorrer es de 80 kilómetros y las categorías establecidas son Abierta, Juvenil y Master. José Francisco González, joven promesa del ciclismo local, está listo para tomar la salida en la sección Juvenil 15-18 años. Considerado como un futuro astro en el deporte de las 2 ruedas, Paquín entrenó bien durante la semana, pues en esta disciplina la lluvia no es un rival invencible. Además combina la tarea de carretera con el gimnasio donde se puede pedalear sin descanso utilizando las tradicionales bicicletas fijas.

En cuanto a la actividad en suelo veracruzano, durante octubre acudirá a la carrera Veracruz – Alvarado – Veracruz, considerada como la clásica ciclista de mayor prestigio en la entidad. En la máxima categoría, se recorren 140 kilómetros. Juveniles y Veteranos solo despachan la mitad, partiendo de Alvarado. A nivel internacional, el neerlandés Dylan Groenewegen, ganó hoy sábado la Etapa Reina del 14 Tour de Gran Bretaña, sobre los 185 kilómetros que separan a Hemel Hempstead de Cheltenham. Se corrió bajo la lluvia y carrera concluye hoy con octava etapa de 180 kilómetros, entre Worcester y Cardiff. El holandés Lars Boon es líder de esta carrera profesional.

