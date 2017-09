Columna: Ensalada Deportiva

Hoy Viernes 8 de Septiembre de 2917

ENSALADA DEPORTIVA

LIGA MASTER

Extenso programa de 6 desafíos está previsto para la semana entrante, al cumplirse jornada 16 de temporada en Liga Master de Softbol. Por vez primera, habrá acción en jueves. Regularmente juegan en martes y miércoles. El motivo de esta modificación, ir saldando desafíos pendientes.

Martes 12, Piratas MAC enfrenta a Amigos de Riveroll y Voladores de Papantla a Solo Amigos. El miércoles, Coatzintla rival de Ángeles de Emiliano y Apaches de Jubilados Sección 47. El jueves, Solo Amigos contra Coatzintla y Sección 47 es rival de Piratas MAC. En esta jornada, descansa Guerreros. Las funciones comienzan a las 16:00 y 17:30 horas. En el Horario de Invierno, se adelantan una hora.

Apaches es amplio favorito y sus integrantes solo tienen un objetivo que es ganar, pues ello les permitiría quedar único punteros porque su acompañante del momento, no jugará.

Apaches (10-2) y Guerreros (11-3) comparten el liderato en el standing conformado por 9 equipos. Amigos de Riveroll (9-3) es tercero a un juego, en cuarto Voladores de Papantla (9-4) a uno y medio y en quinto Ángeles de Emiliano (8-4) a 2 juegos. Los 4 restantes son Coatzintla (4-7) a 5 y medio, Solo Amigos (3-10) a 7 y medio, Piratas MAC (1-10) a 8 y medio y Jubilados Sección 47 (0-11) a 9 y medio del liderato. El programa fue dado a conocer durante la sesión ordinaria de ayer, en las oficinas del Campo Lorenzo Ichante. Además se trataron otros asuntos relacionados con el torneo que se sigue desarrollando en condiciones normales.

FESTIVALAZO

Condiciones atmosféricas adversas que han prevalecido gran parte de la semana y como medida de protección hacia los jugadores, directiva de la Liga de Softbol Festivalazo, decidió suspender la final de Playoff que estaba prevista para mañana, a partir de las 10:30 horas en el Campo Producción, entre Café Manolo (campeón de temporada) y Gasofos.

En la junta ordinaria del próximo lunes, se da a conocer la nueva fecha. Se analizará a fondo la situación porque el sábado de la otra semana es 16 cuando se conmemora la Independencia de México. Si los protagonistas aceptan, cobraría vigencia la final. De otro modo, hasta sábado 23.

El Clásico Naranja ha despertado gran expectación entre quienes son seguidores del Festivalazo y se espera buena asistencia de aficionados en las gradas, el día del gran duelo. Managers de Café Manolo y Gasofos utilizarán, desde el primer momento, a sus mejores jugadores porque esa es la única forma de pelear con éxito por la victoria porque el ganador se proclama campeón de manera automática.

Manolo abrirá con Roberto Cruz Marín, mejor pitcher de la temporada al finalizar con 13 victorias y una sola derrota. José Mancilla (5-2), Héctor Vallejo (2-1) y Raymundo Villaverde (2-2) encabezan el pitcheo de Gasofos. La gente de Ramón Cervantes tiene confianza en salir adelante tomando como base que en la temporada regular, ganó los 4 juegos que enfrentó al rival, por scores 13-2, 13-4, 13-3 y 13-2. Con la final de Playoff Grupo A, finaliza esta temporada.

SOFT FEMENIL

Cinco desafíos, inicialmente para desarrollarse entre jueves y viernes, quedaron suspendidos a consecuencia de la lluvia que dejó el terreno en malas condiciones. Durante la junta ordinaria de hoy, se da a conocer siguiente cartelera que debe cumplirse de lunes 11 a viernes 15.

Los duelos postergados el jueves son: Yety Manantial vs Manantial (Grupo B), Panteras vs Marineras (C), Vainilleras de Papantla vs Blue Jays (C) y Renegadas vs Gacelas (A). Para ayer hoy estaba previsto desafío de Grupo A, entre Astros y Jarochas. Debían acudir al Chote de la Camacho.

En lo que corresponde al Campeonato que tiene su sede en los Campos del Pozo 140 y que dirige Diego Peruyero, lo viable para hoy es la suspensión. Ustedes saben que esta organización solo utiliza el sábado para la realización de los juegos.

En Coatzintla, sigue creciendo el softbol femenino y es evidente que el próximo campeonato, tendrá mayor número de equipos en las diferentes categorías establecidas.

