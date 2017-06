Columna: Ensalada Deportiva

Martes 20 de junio de 2017

SOFTBOL FEMENIL. Tres carreras al cerrarse la sexta entrada fueron clave y Astros conquistó primer triunfo en la naciente temporada regular, venciendo a Chabelitas por apretado score de 6-5 en el Campo Lorenzo Ichante. El duelo pertenece al Grupo A y se disputó ayer ante buena asistencia congregada en la flamante grada por la tercera base. Marcela Bravo ganó la decisión con pelota de 5 hits, 5 carreras, 3 bases y 2 ponches. Derrotada Yuliet Alondra Mariano 10 hits, 6 carreras y base. Reyna Barrios de 4-3 mejor bateadora de ganadoras, Yadira Estrada 2-2, Mayra Cruz 3-2 y otros hits de Mayra Gómez y Julissa Cruz. Por rivales nadie repitió y hits fueron de Paulina Villanueva, Patricia Rodríguez, Cecilia Monserrat, Saraí Pacheco y Berenice Enríquez.

Al abrir el juego, Chabelitas se adelantó 1-0 anotando Paulina Villanueva en rodado de Patricia Ortiz. En el cierre, Astros empató anotando Mayra Cruz con triple de Reyna Barrios. Una entrada después ganadoras se adelantaron 2-1 cruzando el plato Julissa Cruz tras error de la tercera base. En la tercera, la diferencia se amplió a 3-1. Mayra Cruz cruzó el plato en error de la tercera bateando Julissa Cruz. Al cerrarse la sexta, la diferencia se amplió a 6-1. Yadira Estrada anotó una con hit de Aracely Blanco que cruzó el plato tras imparable de Erna López. Ella anotó con hit de Mayra Cruz y la sexta y definitiva fue concretada por Cruz con doble de Barrios.

El juego tuvo final dramático pues las rivales anotaron 4 al abrir la séptima para acercarse 6-5 antes de caer el último out Paulina Villanueva y Patricia Rodríguez anotaron en error de la short stop bateando Nayeli Cruz. Ella cruzó el plato tras pifia de la segunda bateando Saraí Pacheco que anotó la quinta en error al batear Alma Gutiérrez. Ella estaba en segunda cuando Kenia Solís bateó rodado a tercera para el último out. Jueces Víctor Cruz y Carlos Monter. Números de Amando Martínez. Tiempo una hora y 50 minutos.

LIGA MASTER. Piratas contra Voladores de Papantla a partir de las 16:00 horas y Coatzintla frente a Guerreros a las 17:30, los juegos que hoy ponen en marcha la quinta jornada del presente campeonato, en el Campo Lorenzo Ichante. Mañana, Solo Amigos contra Ángeles a partir de las 16:00 horas y Jubilados Sección 47 contra Amigos de Riveroll a las 17:30, al concluir sesión de la semana. Se espera gran asistencia de aficionados en los 4 desafíos y además buen tiempo. Solo Amigos tiene marca de 1-3 en ganados y perdidos. Ángeles de Emiliano aparece 1-2 y está 2 escalones arriba. Sección 47 ha perdido los 3 juegos celebrados y por lo tanto ocupa el último lugar. Amigos de Riveroll con 2-2 inició la semana a 2 juegos de los líderes invictos Guerreros y Voladores de Papantla.

Incluidos los juegos celebrados hasta la cuarta jornada, Juan Pulido (Guerreros) 2-0 en ganados y perdidos y efectividad 0.00 es líder de pitcheo. Le siguen Mario Jiménez (Voladores) 2-0 y 1.50, Pedro Pérez (Riveroll) 2-0 y 3.11, Alfredo Medina (Voladores) 2-0 y 4.45, Eduardo Cárdenas (Apaches) 2-1 y 4.81, Regino Marín (Ángeles) 1-1 y 2.10, Francisco Rodríguez (Guerreros) 1-0 y 3.00, Eladio Vázquez (Coatzintla) 1-0 y 2.33, Joel Rodríguez (Coatzintla) 1-0 y 4.37 y José Antonio McKay (Guerreros) 1-0 y 7.00.

JUEGOS EN FEMENIL. Hoy en la Municipal, Diamonds vs Renegadas Junior en Kilómetro 17 dentro del Grupo C y Raya contra Manantial en Grupo B. Este juego es en el Chote de la Camacho. Mañana miércoles Vainilleras recibe a Royals en el Corregidora de Papantla en Grupo B y Marineras va contra Panteras en Arroyo Del Maíz dentro del Grupo C. Abren a las 17 horas.

En Coatzintla este día hay 3 juegos. PGL contra Broncas en Jardines, Güeritas frente a Dezmar en el Isacc Bauza 1 y Grecia ante Ángeles en el Isaac Bauza 2. Inician a las 17 horas.

Mañana miércoles, Pioneras vs Abejas en Troncones, Novatas de Palma Sola vs Estrellas de Úrsulo Galván en Palma Sola, Amigas de Paty Cruz vs Moritas en Rincones y Amigas de Paty vs Amigas de Rodríguez en Nopalito.

