Columna: Ensalada Deportiva

Hoy Miércoles 6 de Septiembre de 2017

ENSALADA DEPORTIVA

LIGA MASTER

Enrique Zapata lanza pelota de 8 hits y Apaches blanquea 10-0 a Piratas para colocarse líder único del standing con 10-2. Perdedores suman ahora 1-10 y se ubican en penúltimo lugar del standing conformado por 9 equipos. Se enfrentaron ayer, en el Campo Lorenzo Ichante. Zapata completó la tarea con ponche. Derrotado Pedro Soto toleró 19 hits y las 10 carreras. Mario Aguilar de 4-4, mejor bateador de ganadores, Jorge Reyes 4-3, Guillermo López 2-2, Timoteo Gamundi 3-2, Eliseo Carballo 4-2 y otros hits de Roberto Macías, Humberto Sosa, Mario Aldana, Javier Hernández, Timoteo Martínez y Montalví Cruz.

Manuel Almora y Ángel Bustos dieron de 3-2 por Piratas, Martín Morales, David Salas, Rutilo Pineda y Raúl Castillo otros hits. Apaches tomó ventaja definitiva de 3-0 al abrir el juego. En segunda, tercera y cuarta, 2 carreras por acto. Martín Méndez elevó para último out. Tiempo 1:05.

En el juego que abrió la doble sesión, Amigos de Riveroll blanqueó 8-0 a Voladores de Papantla. Ganadores mejoran a 9-3 y están en tercer lugar. Perdedores con 9-4 caen al cuarto. Rafael García se lleva decisión con pelota de 6 hits. Derrotado Erasmo Cerón una entrada, 6 hits y 4 carreras. Mario Jiménez 5 entradas, 6 hits y 4 carreras.

Juan Loya 3-3 y José Sosa 3-2, únicos en repetir por Riveroll. Otros hits de Arturo Hernández, Isabel Martínez, Juan Medina, Víctor Morales, Jorge Zamora, Ricardo Riveroll y Federico Avendaño. Nadie repitió por Voladores y los hits fueron de Andrés López, Jorge Fernández, Aristeo Castillo, Alberto y Vicente Ánimas y Pedro Flores. Antonio Pérez último out del juego en elevado al izquierdo. Jueces del día M. Domínguez y C. Martínez, Números D. R. Mérida. Tiempo 1:05.

SOFTBOL FEMENIL

En un juego que duró par de horas con 5 minutos, Chabelitas se impuso 19-10 a Monarcas dentro del Grupo A en la Municipal. Ayer se enfrentaron en el Campo Chote de la Manuel Avila Camacho. Por Chabelitas, Victoria Cruz lanzó 4 entradas, sumando 11 hits, 9 carreras y base. La ganadora Saraí Pacheco 3 entradas, 3 hits, 2 carreras y 2 bases. Derrotada Lucero Alvarez 24 hits, 19 carreras y 3 ponches. Chabelitas hizo 3 errores y 2 Monarcas.

Saraí Pacheco y Paulina Villanueva conectaron de 5-4, Berenice Márquez 3-3, Patricia Rodríguez, Cecilia Hernández y Maricela Tolentino de 5-3, Aracely Huerta 5-2 y otros hits de Kenia Solís y Nayeli Cruz. Por las adversarias Catalina Ramos, Verónica Montelongo y Patricia Cárdenas 4-3, Olivia Torres 5-2 y otros hits de Teresa Contreras, Beatriz Segura y Lilian Belén Martagón.

Chabelitas anotó 10 carreras al abrir el juego y en la tercera tomó ventaja definitiva al poner la pizarra 12-3. Monarcas se acercó 9-15 en la cuarta. Durante las 2 entradas finales, ambos equipos anotaron el resto para el definitivo 19-11. Olivia Torres fue out en segunda base, para el fin del juego. Jueces R. Rivera y J. L. Vargas. Números A. Martínez. Tiempo 2:05.

Hoy miércoles, Aceiteras vs Amazonas en Arroyo Del Maíz. Pertenecen al Grupo A y es único juego del día. Mañana, sesión más extensa de la semana. Son 4 desafíos. Yety Manantial y Manantial se enfrentan en su casa y dependen del Grupo B. Panteras contra Marineras en Lorenzo Ichante y Vainilleras frente a Blue Jays en el Corregidora de Papantla. Ambos duelos son de Grupo C. Finalmente en Grupo A, Renegadas y Gacelas van al Campo 3 del Pozo 140.

CACHIBOL

Tras haber participado el domingo reciente en la Etapa Circuito Veracruz que se realizó en Cholula (Puebla), integrantes de los diversos equipos inscritos en las ramas femenil y varonil, están de regreso y el domingo venidero, acuden a la cancha techada de la Unidad Deportiva 4 y Medio. Dos partidos en 60 Años Femenil, ponen en marcha el evento. A las 9:00 Amistad vs Mundo Nuevo y a las 9:45 Orión vs Avante. Tres partidos siguientes son del sector 60 Años Varonil. A las 10:30 Mundo Nuevo vs Avante B, a las 11:15 Jubilados Sección 30 vs Avante A y a las 12:00 Amistad vs Orión. Finalmente 3 partidos en 40 Años Femenil. A las 12:45 Juventus vs Orión, a las 13:30 Mundo Nuevo A vs Mundo Nuwvo B y a las 14:15 Mundo Nuevo B vs Orión. Este último es un juego pendiente de la segunda vuelta. Combinado Poza Rica (60 Años Varonil) descansa.

Comments

comments