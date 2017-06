Columna: Ensalada Deportiva

Lunes 19 de junio de 2017

LIGA MASTER. Quinta jornada de campeonato regular en Liga Master de Softbol, se pone en marcha mañana con el tradicional doble juego. A las 16:00 horas, Piratas contra Voladores de Papantla y a las 17:30 Coatzintla frente a Guerreros. Miércoles, los dos juegos restantes de la semana. Solo Amigos contra Ángeles y Sección 47 frente a Amigos de Riveroll en los mismos turnos. Esta semana descansa el equipo Ápaches. Guerreros y Voladores encabezan el standing de forma invicta con 4-0 cada quien, Coatzintla, Amigos de Riveroll y Apaches van 2-2, Ángeles de Emiliano 1-2, Solo Amigos 1-3, Piratas 0-2 y Jubilados Sección 47 cierra la lista cn 0-3.

En la jornada reciente, Apaches apaleó 16-3 a Solo Amigos, Guerreros 12-0 a Piratas, Amigos de Riveroll 5-3 a Coatzintla y Voladores de Papantla 34-3 a Sección 47.

Al momento el juego con menor número de carreras es el 4-0 de Voladores de Papantla sobre Ángeles de Emiliano. Mayor número de anotaciones, el 34-3 de Voladores de Papantla a Jubilados de la Sección 47.

MUNICIPAL FEMENIL.

Doble desafío se anuncia para esta tarde al abrir segunda jornada del naciente campeonato. Blue Jays enfrenta a Atléticas en el Kilómetro 17 dentro del Grupo C y Astros ante Chabelita en el Lorenzo Ichante, en Grupo A. A las 17 horas inicia la función. Mañana, Raya y Manantial que militan en el Grupo B, acuden al Campo Chote de la Manuel Avila Camacho. Diamonds y Renegadas Junior militan en la Categoría C y acuden al diamante de Kilómetro 47. A las 17:00 horas los jueces deben dar la orden de comenzar. Se espera un doble juego interesante y es evidente que el espectáculo cobrará vigencia por aproximadamente 2 horas.

Para el miércoles, Vainilleras y Royals acuden al Campo Corregidora para sostener un duelo dependiente del Grupo B. Marineras y Panteras se instalarán en Arroyo del Maíz y pertenecen al sector de menor nivel ,que es el Grupo C. Amazonas que debutó con apretada victoria de 7-6, enfrenta el jueves a Jarochas dentro del estelar Grupo A. Ocupan el Campo Lorenzo Ichante y se pronostica gran asistencia en las gradas. El otro juego del día también pertenece al Grupo A y las rivales son Gigantes y Monarcas debiendo rivalizar en el Campo Chote.

CACHIBOL

Orión se impuso 10-2 y 10-2 a Lobitas Mundo Nuevo B y Amistad 0-1 y 10-3 a Lobitas Mundo Nuevo A, en la categoría 40 Años Femenil, al disputarse ayer domingo, quinta jornada de campeonato en la Liga Municipal de este deporte. Acudieron a la cancha techada Unidad Deportiva del 4 y Medio. En total se tramitaron 7 partidos.

En 60 Años Varonil, Amistad se impuso a Lobos París Mundo Nuevo por 10-4 y 10-3. En el otro partido Orión dio cuenta de Avante por 6-10, 10-1 y 10-2. Partido de 60 y 70 Años Varonil, entre Unidos Poza Rica y Jubilados Sección 30, suspendido.

En 70 Años Femenil, el solitario partido lo ganó Lobitas Mundo Nuevo a Edad de Oro por 10-8 a 10-5. Finalmente en 60 Años Femenil, Orión gana a Avante 9-11, 103 y 10-8. Lobitas Mundo Nuevo se impone a Amistad 11-10 y 10-5. Junta ordinaria se celebra mañana en el lugar y hora de costumbre. Ahí se da a a conocer el orden de juegos para el próximo domingo.

LIGA FESTIVALAZO

Gasofos y Apaches están programados para enfrentarse el sábado próximo a partir de las 10:30 horas, en el Campo Producción, al cumplirse jornada 12 de campeonato regular. Los protagonistas pertenecen al Grupo A y sin duda, se trata del duelo más atractivo de la función. Torpedos y Café Manolo inician a las 9:00 y descansa Lobos.

Café Manolo es líder con 7-2, Gasofos 6-2 a medio juego, Apaches 6-3 a 1, Torpedos 3-6 a 4 y Lobos 0-9 a 7. Durante la junta ordinaria de hoy lunes se ratifica programa.

Juegos de Grupo B son en el campo Exploración asi: 9:00 Socios vs ITR’s Gilberto Gándara, 10:30 Pioneros Jubilados Sección 30 vs Jubilados Sección, 12:00 Petroleros vs Amigos Para Siempre y 13:30 Jubilados en Movimiento vs Aztecas Poza Rica. En Campo Producción a las 12:00 Lobos PEP vs Panzers. El programa se ratifica durante la sesión ordinaria de hoy.

