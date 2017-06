Columna: Ensalada Deportiva

Viernes 16 de junio de 2017

SOFT FEMENIL LOCAL. Humberta San Martín fue sacudida con 19 hits pero finalmente su equipo Jarochas, se impuso 15-12 a Chabelitas en Grupo A de softbol femenil, durante la primera jornada del naciente campeonato. La derrotada Beatriz Herbet (2.1), Sarahí Pacheco (3.0) y Aracely Huerta (0.2) sumaron 16 imparables. Silvia Martínez de 5-5 mejor bateadora, María Soledad San Martín 4-3, Monserrat Zamora y Magdaly Roque 3-2, Alenday García 5-2 y otros hits de Marylin Gómez y Joselin Jardínez.

Por las derrotadas Paulina Villanueva 5-4, Nayeli Cruz 5-3, Abril Cruz 6-3, Kenia Solís 4-2, Cecilia Hernández 5-2 y otros hits de Alma Gutiérrez, Beatriz Herbert, Aracely Huerta, Sarahí Pacheco y Esmeralda Moreno. Tres carreras al cerrar la sexta, marcaron la diferencia ganadora. Sarahí fue último out. Jueces B. Cruz y A. Rodríguez. Números M. Morales. Tiempo 2:00.

SE RETIRARON

Al cerrarse la cuarta entrada, Aceiteras dominaba 31-2 a Monarcas, cuando las rivales indicaron que ahí terminaba el duelo. Griselda Herrera lanzó pelota de 4 hits por vencedoras. Alejandrina Carballo (1.1) y Nora Hilda Carballo (2.2) espaciaron los 21 imparables rivales. Ganadoras anotaron 9 en la primera, 7 en la segunda, 3 en la tercera y 12 en la cuarta. Al cerrarse la cuarta, Monarcas hizo el par de anotaciones, con doble de Verónica Mendoza.

Emily Vera 5-4 y Clara Rojas 6-4 encabezaron ofensiva ganadora, Victoria Andrade 5-3, Martha Méndez 2-2, Paola Cárdenas 3-2, Andrea Salazar 4-2 y otros hits de Nimbe Rebollo, Itzel Bautista, Claudia Tovar y Lizert Würts. Los 4 hits de Monarcas fueron de Eva Luz Salvador, Verónica Montelongo, Judith González y Verónica Mendoza. Jueces V. Cruz y S. Martínez. Números M. Villanueva. Tiempo 1:35.

Yety Manantial domina 16-11 a Royals en softbol femenil de Poza Rica. Jugaron en Manantial e Isabel González (5.1) gana decisión. La releva Dalila Rivera (1.2) y entre ambas aceptan 16 hits. Derrotada Guadalupe Hernández (2.1) y Guadalupe Isidro (3.2) toleran 12. Clara Santes y Josefina Del Ángel de 4-3 e Imelda Trinidad de 3-2. Por las derrotadas Kasandra Gómez 4-3, Lourdes Flores 5-3, Rubí Salas 3-2, Karla Viramontes y Amalia García 4-2 y Nayely Hernández 5-2.

Tres carreras en la cuarta dieron ventaja definitiva de 13-7. En la quinta cayeron las 3 restantes de ganadoras y en la sexta, Royals cerró su pizarra con 4 registros. Jueces J. Martínez y C. San Juan. Números J. García. Tiempo2:15. Panteras aplasta 26-0 a Renegadas Junior en Pozo 140. Maribel García gana decisión aceptando 3 hits. Pierde Miriam Jiménez. Relevaron las hermanas Galicia Berlanga. Lizeth López dio de 4-4, Natali Ortega 3-3, Sandy García 5-3 y Mariola Medina 4-2. Jatziri Galicia, Belem Iduarte y Jéssica Hernández batearon los únicos hits del equipo rival. Jueces R. García y R. Mancha. Números D. Del Ángel. Tiempo 1:45.

FESTIVALAZO. Café Manolo contra Apaches a partir de las 9 y Torpedos frente a Lobos a las 10 y media, conforman doble cartelera en Grupo A, al cumplirse mañana en Campo Exploración, jornada 11 de campeonato regular. Gasofos es el equipo que descansa. Sin duda, gran atractivo del día es el duelo entre el líder Manolo (7-1) y Apaches (5-3) que está en tercero a 2 juegos de la cima. Roberto Cruz es el lógico abridor del puntero. Eduardo Cárdenas debe lanzar por los contrarios. Torpedos (2-6) está en cuarto a 5 del liderato y es favorito para superar a Lobos (0-8) que ocupa el último lugar a 7 juegos de los Cafeteros. En el estelar Grupo A, abre la tercera vuelta.

Cuatro juegos de Grupo B son en el Campo Producción. A las 9, Jubilados Sección 30 vs Panzers, a las 10 y media Aztecas Poza Rica vs Pioneros Jubilados Sección 30, a las 12 Jubilados en Movimiento vs Petroleros y a la una y media, Socios vs Amigos Para Siempre. En el Exploración, a las 12 del día ITR’s Gilberto Gándara vs Lobos PEP. Socios lidera el B-1 con 8-2. Le siguen Petroleros 7-3 a 1, Amigos Para Siempre 6-4 a 2, Lobos 6-4 a 2 y Jubilados en Movimiento 2-8 a 6. En el B-2, Jubilados Sección 30 es líder con 8-2, Pioneros 5-5 a 3, Panzers 5-5 a 3, Aztecas 3-7 a 5 e ITR’s Gilberto Gándara 0-10 a 8 del primer lugar.

Comments

comments