Columna: Ensalada Deportiva

Viernes 30 de junio de 2017

SOFTBOL FEMENIL

Dos carreras al cerrar la sexta fueron clave y Amazonas se impuso 12-11 a Aceiteras en el estelar Grupo A, dentro de la Liga Municipal de Softbol Femenil. Se enfrentaron ayer por la tarde en el Campo Chote de la Camacho. Con otra exitosa tarea la lanzadora, Carolina Camacho se llevó triunfo sumando 7 entradas, 11 hits, 11 carreras, 6 bases (3 golpes) y 6 ponches.

Derrotada Nayeli Peruyero 6 entradas, 10 hits, 4 bases y 4 ponches. Seis errores de su defensiva fueron clave en el juego. Al cerrarse la sexta, Amazonas ganaba 12-4. En el estreno de la séptima, Aceiteras atacó con racimo de 7, para acercarse 11-12 y había corredoras en tercera y primera, cuando Claudia Tovar dio línea al guante de Carolina para el out que puso fin al desafío.

Por Amazonas, Berenice Márquez y Leticia García 3-2, Monserrat Berlanga y Carolina Camacho de 4-2. Stephany Lara e Iralda Santana otros hits. Por las rivales Martha Méndez y Claudia Tovar de 5-2, únicas en repetir. Otros hits de Clara Rojas, Itzel Bautista, Andrea Salazar, Nimbe Rebollo, Emily Vera, Nayeli Reyes y Jennifer Fernández. Jueces R. García y R. Mancha. Números A. Martínez. Tiempo 1:45. Terminaron a las 19:25 horas.

APALEAN 18-4

Cinco entradas bastaron a Panteras para derrotar a Atléticas por 18-4 en el Campo Lorenzo Ichante. El desafío pertenece al Grupo C. Maribel García se lleva el triunfo sumando 5 actos, 8 hits, 4 carreras, base y 5 ponches. Pierde abridora Eloísa Flores con 1 y 2 tercios, 8 hits, 6 carreras y base. Cinthia González 1 y un tercio, 5 hits, 8 carreras, 2 bases y ponche. Lucía Vázquez entrada, 4 hits, 4 carreras y 2 ponches.

Natalia Ortega encabezó ofensiva ganadora dando de 4-4, Sandy García y Alexandra Gutiérrez 3-3, Mariola Medina 4-3 y otros hits de Silvia Mejía y María de Lourdes Solís. Entre las rivales Lucía Vázquez 2-2 y Clementina Martínez de 3-2 únicas en repetir. Otros hits de Karina Vega, Maricela Hernández, Aleli Perales y Guadalupe Ortiz. Con ponche a Marisol Hernández termina el desafío. Jueces V. Cruz y C. Monter, Números SYMM. Tiempo 1:35.

LIGA FESTIVALAZO

Café Manolo (Grupo A), Socios (Grupo B-1) y Jubilados Sección 30 (Grupo B-2) líderes actuales en la Liga de Softbol Festivalazo, salen mañana en busca de la victoria, con la finalidad de reforzar posición. Estelares ocupan Campo Exploración. A las 9:00 Apaches ante Lobos y a las 10:30 Café Manolo frente a Gasofos. Descansa Torpedos.

En el Campo Producción hay 4 juegos de Grupo B. 9:00 Amigos Para Siempre vs Lobos PEP, 10:30 Panzers vs ITR’s Gilberto Gándara, 12:00 Socios vs Jubilados en Movimiento y 13:30 Aztecas Poza Rica vs Jubilados Sección 30. En el Exploración, a las 12:00 Petroleros ante Pioneros Jubilados de la Sección 30.

Manolo saca juego de ventaja al segundo lugar ocupado por Apaches, Socios va tranquilo con 2 de ventaja sobre Lobos y Petroleros. Jubilados Sección 30 es el puntero tranquilo pues su ventaja sobre inmediato perseguidor (Pioneros) es de 4 juegos.

En pitcheo de Grupo A, Roberto Cruz Marín se mantiene líder con marca de 8-1 en ganados y perdidos. José Mancilla va 3-0, Haniel Garcés y Rodolfo Ramírez 2-0 cada uno.

NACIONAL ESCOLAR

Formidable victoria logró ayer el equipo de la ESBO que viene participando en el Campeonato Nacional Escolar de Softbol Femenil, que se realiza en Morelia (Michoacán), tras imponerse a Baja California Sur. Las jóvenes estudiantes dejaron sorprendidos a todos pues las californianas gozan de gran prestigio en esta disciplina. A su regreso, locales darán amplia información al respecto.

Mientras tanto, en la Liga Municipal de Softbol Femenil Poza Rica, durante la junta ordinaria que se celebra hoy en el lugar y hora de costumbre, se da a conocer el orden de los juegos que conforman la jornada de lunes 3 a viernes 7, abarcando todas las categorías. Se recuerda que el domingo, hay sesión de práctica a partir de las 5 de la tarde, en los Campos Exploración y Producción de Pemex. Asisten jugadoras que se alistan para próximos Nacionales.

En lo que corresponde a la Liga Femenil de Coatzintla, mañana se difunde el programa de la semana entrante. Actividad de la presente, concluyó ayer con 3 desafíos.

Comments

comments