Clausuran módulo del Seguro Popular

Decenas de beneficiarios del programa Seguro Popular resultaron afectados ayer en la realización de trámites, y varios tuvieron que pagar por servicios médicos de urgencias debido a que el módulo de atención del Hospital General Álamo amaneció “clausurado”.

El jefe de este módulo, Aldo Hernández Escudero, reveló que este mismo problema se enfrentaba ayer en toda la entidad veracruzana desde el fin de semana, pues al parecer las autoridades sanitarias intentan despedir a los trabajadores de vil manera.

Destacó que en el caso Álamo, “no sabemos a ciencia cierta quién nos cambió las chapas, no podemos entrar a nuestro lugar de trabajo y por ende no podemos brindar el servicio a la ciudadanía; gente que viene de las localidades gastando sus pocos recursos y se topan con que no pueden realizar ningún trámite”.