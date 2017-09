Claman por médicos

La falta de médicos en el hospital IMSS-PROSPERA ha causado que miles de derechohabientes se queden sin la atención adecuada, siendo los más afectados aquellos enfermos crónicos porque no cuentan con sus consultas periódicas ni con su medicamento controlado, debido a que no se los dan por no hay quien les extienda una receta médica.

Por lo tanto el día de ayer promotoras de salud de diferentes colonias se manifestaron en el palacio municipal para exigir la intervención de las autoridades y sean ellos los que soliciten la presencia de más médicos, de lo contrario tomarían otras medidas.

Cabe recordar que hace varias semanas renunciaron 17 médicos especialistas que realizaban su residencia en dicho nosocomio, lo anterior producto de la inseguridad de la región, pero esto provocó una crisis en servicios de salud que ha alcanzado hasta el hospital civil, donde tampoco se dan abasto.

Por Ángel Scagno Castillo

Comments

comments