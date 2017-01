Cierran plantel escolar

Coyutla, Ver.- Más de 300 alumnos de la escuela primaria “Salvador Díaz Mirón”, se quedaron sin recibir clases, luego de que un grupo inconforme de padres de familia los cuáles sus hijos no tienen profesor, procedieron a la toma de las instalaciones desde temprana hora; con cartelones colocados en la barda de la institución daban a saber su malestar. Por momentos hubo tensión de un enfrentamiento entre padres, dado que algunos no están de acuerdo en e procedimiento realizado.

Cuestionada al respecto una de las madres inconformes (misma que no quiso dar su nombre), citó “Ya estamos hartas del director, ya que cuando nosotros le decimos que que va a pasar con nuestros hijos, éste dice que le !hagamos como pueda!, él nos orillo a cerrar la escuela, el mismo dijo que si la queríamos tomar lo hiciéramos. Ahora nos acercamos y nos dice que él no los tiene debajo de la manga, no tiene una varita mágica, !saquen a sus hijos y les doy sus papales!.

