Chris Pratt opinó sobre la participación de Anna Faris en los Emmy Awards y llorarás

Los Emmy Awards 2017 estuvieron repletos de momentos épicos en la televisión, pero sin duda el que más llamó mucho la atención fue la aparición de Anna Faris, su primera en público desde su separación de Chris Pratt. Acompañada de su mamá en la pantalla, Allison Janney, Anna protagonizó uno de los momentos más cómicos y tiernos de la noche. A todos les encantó verla sonreír, principalmente a Chris.

“Oh Dios, ¿los Emmys fueron esta noche? Supongo que no fui invitado. No recibí una invitado. No he revisado mi correo últimamente”, dijo ante las cámaras de TMZ a la salida de la iglesia junto a su hijo Jack.

Al ser cuestionado sobre la participación de su ex pareja, el protagonista de Guardianes de la Galaxia no pudo más que decir cosas lindas sobre ella.

“Sé que lo hizo genial. Anna hizo un excelente trabajo, amigo. Ella (lo) domina. Ella y Allison lucieron hermosas. ¡Vean Mom por CBS!”, dijo sonriente.

Estamos seguros de que no estaba bromeando.

Pratt y Faris anunciaron su separación el pasado 6 de agosto a través de redes sociales, explicando que ellos “trataron mucho por un largo tiempo” y querían mantener la situación tan privada como fuera posible por el bien de su hijo.

Sin duda, entre ellos aún hay mucho cariño y respeto.

