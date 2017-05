Chantaje del PAN-PRD; agua a cambio de votos

Vecinos de la colonia Los Sauces confirman la comisión de delitos electorales por parte de miembros del equipo de campaña César Ulises Rivera Garza (a) el Lobo, candidato a alcalde por la alianza PAN-PRD y exigen a las autoridades que los abusos de Fernando Quiroz Guerra y Yadira Barrios, esta última candidata a regidora, a quienes acusan de condicionarles el abastecimiento del servicio básico de agua, que está a cargo de CAEV, a cambio de su voto a favor de dicha coalición.

Los quejosos aseguran que ambos sujetos han cerrado las válvulas de abastecimiento de la red de distribución del líquido, con la participación y conocimiento de personal de la CAEV y han dejado sin agua a más de 600 personas. Para devolverles el servicio les exigen copia de su credencial de elector y que se comprometan a votar por Rivera Garza.

La señora Verónica Vargas Martínez comentó que gente de la “Lobomanía” cierra las válvulas que están cerca de la escuela Secundaria General 4, “son varios líderes del PRD que regalan el agua, pero nos preguntamos ¿ellos quienes son para quitarnos este servicio”.

Por su parte, la señora Andrea Trinidad denunció que los mismos sujetos les dijeron que si entregaban su credencial de elector los iban a apoyar con despensas y agua, “pero como mi credencial está vencida no me quisieron dar nada y me dijeron que hasta el otro año me ayudarían al menos eso me dijo Fernando Quiroz Guerra”.

