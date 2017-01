Ceses masivos en las fiscalías

Xalapa, Ver.- Aproximadamente 172 personas fueron despedidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Xalapa, y notificadas a través de una lista pegada al interior de las instalaciones.

Cuatro de los afectados se manifestaron sobre la vía pública para denunciar su situación laboral, en tanto que los demás no acudieron por temor a represalias o porque presentarán demandas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los entrevistados comentaron que todavía falta conocer cuántas personas fueron despedidas de las fiscalías regionales, en donde también se están produciendo ceses masivos.

“Fuimos corridos injustificadamente, ni nos avisaron, cuando llegamos a las instalaciones apareció una lista con más de 170 personas que no nos dan acceso ni al baño. No firmamos nada, no nos notificaron y algunas personas de base fueron dadas de baja”, expresó Víctor Zavaleta, desempleado del área de Recursos Humanos.

En la segunda semana de enero, el entrevistado y sus compañeros vieron la lista pegada en una pared al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde sus nombres aparecían con la indicación de no regresar a laborar en los próximos días.

Algunos ya interpusieron demandas laborales, otros más se manifestaron en las afueras de la dependencia para exigir que se respeten sus derechos, se les liquide conforme a la ley y se haga entrega de las demás prestaciones correspondientes.

“En recursos humanos nos dijeron que hasta nuevo aviso, eso se transformó en que no tengo acceso a la Fiscalía, nosotros somos la mayoría, tenemos la camiseta bien puesta, no pertenecemos a ningún partido político”, insistió Víctor Manuel Zavaleta.

Una de las mujeres despedidas resaltó que ellos no son “aviadores”, pues cumplían un horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.

“Todo el tiempo teníamos carga de trabajo, la verdad se nos hace injusto. Me llamaron cuando estaba de vacaciones, que me presentara porque había problemas. Giraron un oficio para decirnos que íbamos para afuera”, dijo Lizeth Blanco, quien se encargaba de registrar los casos de desapariciones en la entidad.

(AVC/Arantxa Arcos)