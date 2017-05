CEAPP millonaria; Ganan hasta $522 mil al año

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) recibió durante los 3 primeros meses de este año 6 millones 191 mil 083 pesos, sin embargo, a la zona norte no ha destinado ni un solo peso para cursos o talleres de capacitación.

Únicamente han gastado mil 500 pesos para un coffe break durante la reunión de acercamiento, de acuerdo a la unidad administrativa del organismo.

Cabe mencionar que una tercera parte de lo que ha recibido hasta el momento es similar a lo que será destinado al pago de salarios de los comisionados; para ello se destina un millón 752 mil pesos anuales.

Tan solo la comisionada presidenta gana un bruto mensual de 43 mil 572.61 pesos, mientras que los comisionados perciben 19 mil 014 pesos cada 30 días.

La CEAPP ha recibido de Gobierno del Estado 12 transferencias bancarias a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las más fuertes el 12 y 27 de enero de 2017 por un millón 250 mil pesos.

¿Funciona la CEAPP?

La CEAPP recibió de enero a marzo 6 millones 191 mil 083 pesos, sin embargo, el organismo no ha rendido informes sobre el ejercicio de estos recursos, ya que esto será hasta el informe anual, presentado por los comisionados.

Uno de los gastos que más destacan es el pago de salarios, ya que los 8 consejeros perciben en conjunto casi 2 millones de pesos al año, que en desglose cada comisionado recibe 228 mil 168.12 pesos, mientras que la comisionada presidenta, 522 mil 871.32 pesos.

Tan solo el año pasado se recibieron 18 millones 791 mil 246 pesos para este organismo, durante este mismo lapso solo se implementaron 374 medidas preventivas y de protección.

Además, la CEAPP se encarga de la gestión ante distintas dependencias u organismos, así como de particulares, con el fin de impulsar, agilizar o resolver peticiones de periodistas o de sus familiares, en 2016 apenas se realizaron 75 gestiones en Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Salud y Asistencia Social, Previsión Social y Laboral, entre otros.

Es importante destacar que quienes llegan a recibir protección es de parte de la Policía Estatal o Fuerza Civil (institución acusada de reprimir el ejercicio periodístico), además la asesoría jurídica no es la mejor, ya que hay quejas hacia los abogados por no garantizar la protección de los derechos humanos de los comunicadores, además de casos en los que los agredidos no han tenido respuesta, muchos de ellos en Poza Rica.

Aunque no se encuentra dentro de sus funciones principales, la CEAPP desde el 2014 no ofrece algún curso de actualización al gremio reporteril en la zona norte, por lo que es otra de las razones por las que muchos se preguntan el destino de los recursos al interior del organismo autónomo.

