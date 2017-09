‘Canelo’ llega a Las Vegas confiado en que noqueará a GGG

Las Vegas.- Saúl “Canelo” Álvarez llegó a la Ciudad del Pecado con la espada desenvainada. Luego de tantas habladurías de Gennady Golovkin y su equipo, el peleador mexicano aseguró que la pelea del sábado 16 de septiembre es personal y por esa razón quiere liquidar a su rival por la vía del nocaut.

Álvarez, quien no es favorito en las apuestas para vencer a Golovkin, aseguró que la gente se dará cuenta de su talento y sabrá reconocer al mejor y agregó que espera una pelea de mucho dolor y sangre.

“He tenido muchas peleas así. He estado en grandes eventos, pero esta es una de las más grandes de mi carrera”, señaló Canelo tras arribas a Las Vegas. “Me siento contento de darle a la gente la pelea que querían ver. Quiero mostrarle a la gente muchas cosas: que me preparé para noquear como nunca lo he hecho y estoy listo para el sábado”.

El jalisciense, quien descartó que quitarle a Golovkin los cinturones de campeón mundial sea su principal objetivo, recordó que no hay más grande placer que la victoria.

“Estamos a nada. Ya hablar está de más. No sé en qué momento esto se hizo personal, pero tanto él como su equipo decían que tenía miedo y yo estoy listo para pelear. Sé que será una de las peleas más duras”, indicó.

“Canelo” estableció que Golovkin tiene muchas debilidades y que las expondrá el sábado.

El tapatío calificó como una “pende***” la la respuesta de GGG sobre no querer noquear a Daniel Jacobs para finalmente aceptar la pelea contra el tapatío y aceptó que estará jugándose el todo por el todo en el ring ante Golovkin.

“Es una pelea 50-50. Espero una pelea de la que la gente hable por mucho tiempo; quiero una pelea que quede marcada en la historia del boxeo. Sé que puede marcar un antes y un después en mi carrera, por eso es especial, no porque sea la victoria 50”, destacó el de Juanacatlán, Jalisco.

Finalmente, Álvarez se guardó sus palabras sobre la polémica con el Consejo Mundial de Boxeo, que mandó a hacer un nuevo cinturón huichol para esta pelea.

“Ya saben lo que pienso de eso”, sentenció el tapatío.

