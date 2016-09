Papantla, Ver.- Desde el pasado miércoles, el alcalde Marcos Romero, no atiende en su despacho. También brillan por su ausencia el Secretario del Ayuntamiento Octavio Tremari; el director de Obras Públicas Raúl Gonzáles, así como regidores y directores de área. Los agentes y sub agentes municipales que viene a realizar algún trámite, se van molestos y con las manos vacías.

