Aumentan involucrados en desvío de recursos del Seguro Popular

Coatepec, Ver.- En el presunto mal uso de los dos mil 300 millones de pesos enviados por el gobierno federal para su uso en el Seguro Popular en el año 2014, hay más funcionarios involucrados, entre ellos ex tesoreros y ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitará a los jueces que se libren más órdenes de aprehensión informó el fiscal general del estado, Jorge Winckler.

El fiscal refirió que en esta investigación, no sólo es responsable el ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, quien recibió el auto de vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, por lo que estará en prisión preventiva en los próximos cuatro meses.

“Hay otros funcionarios sujetos a investigación que evidentemente participaron el señor Leonel Bustos no lo hizo sólo, tenía que acceder a órdenes que le venían de la secretaría de Finanzas por algunos ex secretarios, ex tesoreros y ellos tendrán que presentarse ante la autoridad para rendir cuentas en resolución a su conducta” indicó.

(AVC/Verónica Huerta)

