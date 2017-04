Audirac no se quiere ir solo

El ex Secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo, acusó al ex Subsecretario de Egresos, Carlos Aguirre Morales, y al ex tesorero y actual diputado favor Tarek Abdalá como los responsables del desvío de recursos por 220 millones en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Audirac Murillo, detenido la semana pasada, fue presentado ante el juzgado por una nueva acusación en su contra, ahora como responsable de los delitos de tráfico de influencias, abuso de poder, peculado e incumplimiento de un deber legal.

Por Arturo Arellano Camarillo

