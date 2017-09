Y así Zendaya reveló que también le fueron infiel y cómo lo superó

Zendaya no suele callarse las cosas o endulzarlas. Siempre ha sido muy abierta sobre cómo piensa y qué siente, así que cuando sus fans se acercan pidiéndole un consejo ella no duda en hacerlo y compartir su experiencia (en caso de tenerla). Así fue cómo la protagonista de Spider-Man: Homecoming reveló que la engañaron.

A través de su app, la joven actriz compartió una historia muy personal sobre su anterior relación, y cómo otros podían superar algo que muchas veces es inevitable.

“¿Tendrás algunas sabias palabras que puedan ayudar a tomar relaciones en una relación?”, preguntó un fan.

“Si siente que no puedes confiar en alguien o sientes algo raro, entonces no debes estar con una relación con esa persona”, y agregó que –personalmente– ella es enemiga de las relaciones demasiado serias cuando eres tan joven.

“Cuando la gente es joven a veces toma malas decisiones porque no saben cómo hacerlo mejor… Eso no significa que no conozcan la diferencia entre lo bueno y lo malo, sólo que todavía están en una fase experimental en sus vidas donde no hacen tomado las decisiones correctas”.

“Es duro estar en una relación donde los dos apenas están averiguando qué hacer de su vida. No puedes cambiar a nadie. No puede hacer que alguien madure más rápido de lo que debería”, afirmó.

Mucho se ha rumorado que Zendaya tiene una relación con Tom Holland, la cual prefiere mantener oculta. Sin embargo, a juzgar por las palabras, podría ser que realmente sólo sean buenos amigos.

E Online

Comments

comments