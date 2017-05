Apretón de manos entre Macron y Trump causa revuelo en Twitter

BRUSELAS.- El presidente estadunidense Donald Trump sostuvo un apretón de manos con su homólogo francés Emmanuel Macron tan extendido que los nudillos empezaron a empalidecerse.

En Bruselas, donde ambos asisten a una cumbre de la OTAN, Trump y Macron estuvieron estrechándose la mano varios segundos. En un momento el mandatario estadunidense quiso poner fin al saludo, pero el líder francés no lo soltaba. Ambos gobernantes reflejaban tensión en sus rostros.

Trump se considera “fóbico a los gérmenes” y dice que los apretones de mano de son una “barbarie”. En su libro “The Art of the Comeback” publicado en 1997, escribió que “muchas veces he considerado la posibilidad de sacar anuncios de los diarios pidiendo que los apretones de mano queden prohibidos”.

Con información de Excélsior

