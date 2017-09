Aparecen los primeros detalles del Xiaomi Mi 7

Se ha conocido una información que es bastante relevante y que tiene como protagonista a uno de los teléfonos que mercará el año 2018. Nos referimos al Xiaomi Mi 7, el modelo de referencia de la compañía asiática que se está desarrollando en esto momento y que incluirá una tecnología tan útil como actual. Os descubrimos cuál es.

Concretamente, nos referimos a un añadido que tiene que ver con la recarga de la batería que se integrará el Xiaomi Mi 7, y que ahora mismo está en boca de muchos debido a que Apple la utiliza en los nuevos terminales que ha presentado hace poco. Sí has pensado en la optimización y aumento del amperaje de la batería, has fallado… pero si lo que se te ha venido a la cabeza es la recarga inalámbrica entonces, sí, has acertado.

Parece que, ahora que la compañía de Cupertino ha decidido que es interesante la recarga inalámbrica –incluso prepara su propio accesorio al respecto-, muchos son los fabricantes que están imitando la decisión para hacer exactamente lo mismo. Y, uno de ellos, es Xiaomi. A otros no les hace falta, como por ejemplo a Samsung, que lleva varias generaciones incluyendo esta opciónen sus modelos de gama alta. Y, lo cierto, es que su utilidad ya estaba clara como pueden atestiguar los que han dado uso a algunos de los modelos de los coreanos que son compatibles.

La confirmación de la carga inalámbrica en el Xiaomi Mi 7

Pues lo cierto es que todo esto se ha conocido debido a que el consorcio WPC (Wireless Power Consortium) ha incluido en la lista de los fabricantes que utilizan sus tecnologías para la carga inalámbrica Xiaomi y, por lo tanto, parece claro que los asiáticos van a darle uso en no mucho tiempo. Lo lógico es que el dispositivo con el que se estrenen sea uno de referencia en el mercado, como será el Xiaomi Mi 7. Además, por tiempos de fabricación e implementación, no parece posible que se pueda incluir esta opción en un modelo que se lance a finales de este 2017 como el Xiaomi Chiron.

Si te preguntas por la tecnología de recarga inalámbrica en concreto que utilizará el Xiaomi Mi 7 esta será Qi, que aparece el estándar que está ganado la batalla y se consolida como el utilizado por los mayores fabricantes del mercado. Ahora está por ver cómo la implementa el fabricante asiático en su dispositivo y, también, cómo de rápida resulta en el uso, algo que es esencial para que sea eficiente (importante también que se lancen accesorios compatibles, aunque bien es cierto que modelos con el estándar antes mencionado). Una novedad interesante para el futuro modelo de gama alta de la compañía China, ¿no os parece?

