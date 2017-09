Animoji: los nuevos emojis 3D del iPhone X con el FaceID

Ya hemos visto todos los detalles del nuevo iPhone X y los iPhone 8, pero hoy vamos a ver una función específica de la edición especial del iPhone con FaceID, los Animoji.

Apple siempre ha apostado por este tipo de funciones y novedades. Detalles que a lo largo en la experiencia de usuario acaban sumando mucho, y hoy, con la novedad que ha lanzado el mercado, ha visto lo importante que es para todo el mundo el tema de los emojis. Apple lo que hará será exprimir al máximo esto con su nueva tecnología de reconocimiento, el FaceID.

Esta tecnología esta en el nuevo iPhone X por el hecho de que tuvieron que prescindir del sensor de huellas que estaba en otras generaciones, dado que incorporaron un diseño todo pantalla en el cual no se podía integrar de ninguna forma un botón físico como lo era el TouchID del iPhone 7 Plus. Esta tecnología funcionará gracias a distintos sensores acoplados en la parte superior del iPhone, entre ellos un sensor de infrarrojos que detectará toda tu cara, incluido con relieve, y únicamente no servirá para métodos de desbloqueo.

Así funciona Animoji

Esta nueva función de Apple nos permitirá escanear nuestra cara y poder ponerle nuestros gestos a cualquier emoji que tenga Apple en su catálogo. Lo que hará, será crear un Emoji en 3D, el cual se lo podremos enviar a cualquier contacto en foto o en vídeo. Esto, de momento, solo funcionará eniMessage, la app de mensajería social propia de Apple, y no sabemos si llegará a otras apps como WhatsApp.

Según lo que nos han contado en la presentación, el FaceID detectará todo tipo de caras, arrugas, movimientos de cejas, y demás. Es decir, que tendremos prácticamente un espejo de nosotros impreso en un Emoji 3D. Una vez más, Apple ha conseguido gracias a una simple función, hacerse un hueco en el mercado con algo único.

Veremos a ver si próximamente otras marcas consiguen copiar este funcionamiento o intentar simularlo, pero de momento, ninguna lo puede hacer realmente bien dado que solo incluyen o un escáner de iris o una cámara de reconocimiento facial. Les faltaría hardware, como lo es la pieza del sensor de infrarrojos que sí ha decidido incorporar Apple, también para que no se puede engañar en el método de desbloqueo al móvil.

