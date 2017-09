Ángel Sánchez, el hombre que levantó la bandera sobre las ruinas de Juchitán

Juchitán, Oaxaca.- Ángel Sánchez no se cree un héroe ni pretende que se le reconozca como tal. Tampoco previó que su acción de levantar la bandera nacional de entre los escombros del Palacio Municipal de Juchitán de Zaragoza daría la vuelta al mundo, debido a la tragedia ocurrida el pasado 7 de septiembre.

Juchitán, Oaxaca.- Ángel Sánchez no se cree un héroe ni pretende que se le reconozca como tal. Tampoco previó que su acción de levantar la bandera nacional de entre los escombros del Palacio Municipal de Juchitán de Zaragoza daría la vuelta al mundo, debido a la tragedia ocurrida el pasado 7 de septiembre.

Habían pasado 15 minutos después de la sacudida devastadora de 8.2 grados en México cuando Ángel constató que su casa tuvo daños mínimos. Entonces decidió correr con rumbo a la colonia “Rodrigo Carrasco” para saber de su hija y en el trayecto se quedó inmóvil: la mitad del palacio municipal había prácticamente desaparecido. “Vi a los policías corriendo asustados, la gente gritaba de desesperación buscando a sus familiares”.

Ángel recuerda que se acercó a la parte destruida del ayuntamiento, el edificio más representativo de los “tecos” y fue por instinto que se acercó a la bandera nacional. “Vi la bandera, estaba amarrada en uno de los barandales del palco de la segunda planta, la saqué, le sacudí el polvo, busqué un palo, la amarre y la sembré en lo más alto de los escombros de nuestro palacio municipal”.

El hombre dice que, en ese momento mientras levantaba el pedazo de tela tricolor con el escudo nacional, lo invadió una inmensa tristeza al escuchar el caos que pasaba a su alrededor. “Mucha gente corriendo buscando a sus familiares por todos lados y si estaban vivos”.

“Dije: No, mi bandera no puede estar tirada, y mi pueblo no puede estar de rodillas ante esta tragedia, tenemos que levantarnos, ser fuertes y reponernos”.

El patriotismo de este hombre, cuya acción fue grabada en el momento exacto y lugar exacto por un medio local (Cortamortaja) dio la vuelta al mundo.

“Yo no lo hice por ganarme un reconocimiento, lo hice por mi pueblo, mi querido juchitán”; sin embargo, gracias a la imagen captada, su hermano que vive en los Estados Unidos se enteró que, por lo menos, él se encontraba bien.

“Él (hermano) nos hablo de inmediato, me dijo que me vio en Univisión y me pregunto cómo estábamos y que había pasado”.

Ángel de oficio balconero y herrero desde más de 27 años, detalla que da gracias a Dios porque su familia esta bien, aunque una de sus primas perdió la vida cuando se derrumbó su ferretería.

Hasta ahora van 36 muertos en este municipio, del total de 71 en todo el estado. Hay 5 mil viviendas afectadas con daños mayores la mayoría, según reportó la presidenta municipal Gloria Sánchez.

En Juchitán el ambiente que se respira es de tristeza, desolador. Los ciudadanos están de pie, pero por dentro se derrumban.

