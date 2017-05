Altas temperaturas ya son un peligro

TIHUATLÁN.- Altas temperaturas registradas en los últimos días preocupan a las autoridades de salud, que continúan con la promoción de medidas preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales.

Menores de edad y ancianos son los más susceptibles a este tipo de reacciones por el intenso calor, por lo que se recomienda a quienes los tienen bajo su cuidado un consumo elevado de agua, vida suero oral, y alimentación rica en líquidos y balanceada.

No es recomendable que las personas en los extremos de la vida sean expuestas al sol directo, sobre todo el de mediodía. A la población en general se le recomienda no buscar aguas frescas y alimentos preparados en la calle, ya que esto puede ser factor de una enfermedad gastrointestinal, que si no es tratada y vigilada por un médico puede llevar a la muerte por deshidratación.

POR SABINO BAUTISTA JUÁREZ

