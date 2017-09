Alicia Machado arremete contra Gloria Trevi y la llama “Diabólica”

La actriz Alicia Machado volvió a mostrar su antipatía contra la cantante Gloria Trevi a través de una imagen compartida en redes sociales, pero no imaginó las consecuencias que esta acción le traería.

Todo empezó con una publicación del medio Mamás Latinas donde aparece La Trevi levantando los brazos y en la pantalla gigante se muestra de fondo un acercamiento a sus ojos, misma que fue acompañada con el texto: “Así o más imponente”.

Comentario al que Alicia replicó: “Qué miedo. ¡Así o más diabólica!”, respuesta que no causó nada de gracia en los seguidores de la intérprete de “Todos me miran”, quienes no dudaron en atacar a La Machado.

@Aviiriidiiana_gt15: “No había visto una vieja tan estúpida como la @machadooficial”. @alondratrevigt: “@machadooficial Tu eres la Díabolica??”. @veromaflores: “@machadooficial y las víboras siempre salen ?? señorita envidiosa ????”. @guadalupe.maciass: “@machadooficial y tu? Así o mas put*??? Envidiosa xq ella tiene mas talento que tu!!!”.

Estos fueron sólo algunos de los mensajes que recibió como respuesta la ex Miss Universo, quien de nueva cuenta arremetió contra la regiomontana, tras llamarla el año pasado “violadora de niñas”, luego de que Trevi externara su apoyo a Kate del Castillo después de darse a conocer su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hasta este momento, Gloria Trevi ha preferido no dar respuesta a los ataques de Alicia Machado, quien la vez anterior reconoció su error y ofreció una disculpa pública a la mexicana.

