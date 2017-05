Alejandro Fenández hizo otra de sus “potrilladas”

El cantante Alejandro Fernández volvió a dar de que hablar pues después de su presentación en la Expo Guadalupe en el ‘Domo Care’ en Monterrey dio una entrevista a la presnsa en la que se le notaba que anda “pasadito de copas”.

‘El Potrillo’ se lució, se portó accesible con los medios de comunicación, ordenó a su chofer detener la camioneta y descendió de ella para exponerse…

Un minuto”, dijo el cantante visiblemente aturdido por la ingesta de bebidas alcohólicas.

“Dile que no se ponga a ‘pistear’ él, entonces”, dijo a una de las reporteras

A pistear todo mundo se pone… no se pongan de fresas, cabrones… no me mam…”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de actuar al lado de Luis Miguel, se puso a meditar y lanzó un improperio.

Con información de Excélsior

Comments

comments