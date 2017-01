Agresor de Ana Gabriela va a prisión

Nezahualcóyotl, Méx. Esta madrugada un juez del Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó enviar a prisión al ex policía Fabián España Maya, luego de imputarle el delito de lesiones en agravio de la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara. La ex atleta y senadora de la República, se dijo satisfecha por la decisión.

La audiencia que se celebró a través de la modalidad del nuevo sistema penal acusatorio de juicios orales, tuvo una duración de más de seis horas. A Fabián no se le vinculó a proceso por el delito de daño a la propiedad.

El fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva y el juez federal validó la petición por lo que vinculó a Fabián España por el delito de lesiones y ordenó la prisión como medida precautoria.

El juez fijó un plazo de tres meses para que los abogados de ambas partes presenten pruebas, tiempo que Fabián España permanecerá recluido en un penal del estado de México.

Pablo Ramírez, abogado del ex policía, informó que tienen tres días para impugnar. “Vamos a estudiar la situación para ver qué es lo que le conviene a Fabián”, informó a su salida de los juzgados ubicados en el primer cuadro de esta localidad.

Del grupo de gente que apoyó a Fabián a su arribó la noche del lunes, únicamente quedó un número de reducido de personas, quienes a la salida de Ana Guevara gritaron consignas. Dos familiares se acercaron a la ex atleta suplicándole otorgue el perdón al ex policía, pero Ana Guevara no hizo ningún comentario.

Ante los medios de comunicación, avaló la decisión del juez y mantuvo su postura de seguir el caso hasta sus últimas consecuencias, luego de la agresión que sufrió el pasado 11 de diciembre cuando circulaba en su motocicleta sobre la autopista México-Toluca.

La Jornada