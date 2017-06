Agreden a conductor y dañan autobús

Papantla, Ver.- Conductor golpeado y su unidad con severos daños, así como infinidad de incidentes en casillas, fue el saldo de las elecciones en el municipio, cuyo proceso se mantuvo tenso desde varios días antes con el hallazgo de una bodega con despensas y el bloqueo de la avenida Francisco I. Madero y en el centro de la ciudad.

El incidente del chofer de Micros Mora, quien se identificó como Pedro García, se suscitó al filo de las 13:00 horas en la carretera El Tajín-El Chote, precisamente frente al Parque Temático Takilhsukut, donde fue interceptado por dos camionetas, de donde afirma bajaron varias personas que lo golpearon con palos y piedras.

El conductor y otras personas presentes aseguraron que se trataba de simpatizantes de Movimiento Ciudadano, pero ese partido político, a través de las redes sociales, dio a conocer un comunicado donde desmiente tal aseveración.

Mientras tanto, el chofer, que resultó con una pedrada en el rostro, fue auxiliado por paramédicos del Escuadrón Nacional de Emergencias y posteriormente lo llevaron al hospital civil, pues presentaba una lesión cortante en el pómulo derecho, mientras que su unidad quedó con todos los vidrios destrozados de la parte derecha.

Por la mañana, al filo de las 7:10 horas, los representantes de los partidos políticos y del Ople iniciaron la sesión permanente para la elección de presidente municipal.

Ahí, el representante de Morena denunció que los funcionarios de la casilla 2900 la cambiaron de lugar sin consentimiento de los presentes. Se verificó esta denuncia y se corroboró que días antes se había hecho la respectiva solicitud ante el INE para llevar a cabo esta acción.

También dieron a conocer que en la casilla 2904 había propaganda del candidato de la coalición PAN/PRD, por lo que instaron a su retiro, mientras que en la casilla 2905, ubicada en la primaria María Gutiérrez, aseguran se hizo caso omiso a esta petición.

Durante la sesión, el mismo representante de Morena catalogó como una intimidación que personas que se acreditaban como prensa les tomaran fotos, por lo que pidió al presidente consejero, Bartolo Vázquez Santiago, se identificaran los reporteros y dijeran para qué medio trabajaban.

Vázquez Santiago le dijo que eso no era posible porque desde días antes los comunicadores ya se habían acreditado, además que no podía sacar a nadie de la sala porque las sesiones son públicas.

Se mencionó también que hubo retraso en la instalación de la casilla 2954 de El Remolino, donde la gente se regresó porque no pudieron votar a temprana hora.

Asimismo, se dijo que fueron puestos en marcha los operativos Carrusel y Acarreo de Votantes, pues en muchas urnas se apreció que las personas llegaban en taxis, cuyos conductores los esperaban a que votaran y los regresaban a sus domicilios sin costo alguno.

Cerca de las 4 de la tarde se informó del robo de una urna en Agua Dulce, al tiempo de que personas desconocidas agredieron a un representante de un partido político en Ojital Viejo.

Por la tarde, se apreció una lenta asistencia de gente a las casillas, por lo que se presume que el abstencionismo será elevado en este proceso electoral municipal en Papantla.

