A cuidarse por el bajo clima

Mecatlan, Ver.- Ante la presencia de los frentes fríos, tanto las autoridades municipales como de protección civil, piden a la comunidad abrigarse bien para evitar enfermedades respiratorios, dado que el termómetro descenderá en forma considerable.

El director de esta dependencia, indica que por las bajas temperaturas los ancianos y los niños son los más vulnerables a contraer algún mal por eso deben mantenerse bien abrigados.

Otro de las recomendaciones dadas es no exponerse directamente a las rachas de viento, abrigarse debidamente, principalmente por las mañanas y tardes, evitar hacer ejercicio excesivo en la intemperie, entre otras medidas que deben seguir. Así como también no hacer fogatas al interior de las viviendas, no quemar llantas, y desde luego abrigarse bien.

Se hace mención que debido a las bajas temperaturas se incrementan los males respiratorios entre la población, por lo que deben estar bien protegidos al momento de salir a la intemperie.

Por otro lado se hace mención que las autoridades municipales a través de las direcciones de protección civil locales, se mantendrán atentos al desarrollo de los fenómenos climáticos para tomar las acciones necesarias para proteger a la población más vulnerable.

