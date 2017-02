34%, sin Diesel Agropecuario

34 por ciento de productores no lograron inscribirse al programa Diesel Agropecuario por no cubrir ciertos requisitos, falta de interés o porque vendieron sus terrenos, no cuentan con tractor, o los titulares fallecieron, informó Rafael Mendoza Domínguez, jefe del distrito II de la Sagarpa, con sede en Tuxpan.

El programa Diesel Agropecuario estuvo suspendido desde 2013, y en este año se retomará para apoyar a productores que lo utilizan para el desarrollo de sus actividades productivas, explicó el funcionario.

Apuntó que se trabajó con el padrón que se tenía en 2013 y se logró tener una inscripción del 66 por ciento en base a los productores que estaban ya registrados.

Por PAULO RUIZ VARGAS

