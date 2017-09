Hay 30 mil 499 personas desaparecidas o extraviadas en México

Existen 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas en México, de acuerdo con datos de 2016 que entregó este martes la Secretaría de Gobernación al Senado.

La Cámara de Senadores recibió el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que revela la existencia, hasta el 31 de diciembre de 2016, de 29 mil 485 personas desaparecidas o no localizadas de acuerdo con información de los estados y mil 14 registros de la Procuraduría General de la República por la misma causa.

El hecho de que haya 30 mil 499 registros de personas desaparecidas o no localizadas no quiere decir que todas ellas hayan sido víctimas de desaparición forzada o que hayan sido desaparecidas por grupos criminales. Cada uno de los registros se crea cuando se presenta una denuncia ante el ministerio público y éste inicia la investigación por el desconocimiento del paradero de alguien que pudo ser desaparecido, víctima de otro delito o haberse ausentado voluntariamente.

De igual manera, si la desaparición no se denuncia o si no se abre una investigación por parte de la autoridad competente, ésta no será registrada en el RNPED.

Fuero común y federal

Con base en los datos enviados por las procuradurías estatales la entidad con mayor número de personas desaparecidas o extraviadas es Tamaulipas, con 5 mil 558 casos, le sigue el Estado de México, con 3 mil 151 y en tercer lugar se ubica Jalisco, con 2 mil 444 registros.

Junto con Tamaulipas, Estado de México y Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila representan el 67 por ciento de los casos a nivel nacional, del fuero común.

Los casos del fuero federal registrados se concentran en estados diferentes a los del fuero común. Guerrero tiene la mayor cantidad, con 270, Veracruz le sigue con 192 casos y Tamaulipas registra 122.

Por otro lado, 53 mil 268 personas desaparecidas o no localizadas fueron encontradashasta el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo con el RNPED, tanto del fuero común como del fuero federal.

Sobre este registro el Observatorio Nacional Ciudadano dijo en febrero de este año: “el RNPED no permite identificar siquiera entre aquellas personas que desaparecieron o que

están extraviadas. Es preocupante esta falta de transparencia y claridad en torno al propio reconocimiento de las desapariciones forzadas e involuntarias desde la propia conformación de los registros, lo cual permite el registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia? adelantar de antemano una serie de obstáculos para que efectivamente se le pueda dar acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas”.

ARISTEGUI NOTICIAS

nyo

Comments

comments