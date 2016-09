Retiran bloqueo en el ejido Brasilar, luego de casi dos semanas de impedir el acceso a unidades de Petróleos Mexicanos y de sus compañías contratistas. Lo anterior fue confirmado por autoridades municipales y aunque no dieron suficientes detalles solo se supo que los manifestantes habían llegado a un acuerdo con enviados de la empresa federal en el sentido de que ayer mismo llegaría maquinaria para iniciar los trabajos demandados. Como se informó en su momento, habitantes de las cuatro mencionadas comunidades cerraron el paso de vehículos petroleros hacia los pozos existentes en esa zona, toda vez que PEMEX no les había cumplido el compromiso de iniciar la obra de asfaltado de 4.5 kilómetros que desde siempre han demandado.

You May Also Like