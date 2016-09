Enésima toma de la SEV

Con el alegato de un supuesto deudo en materia de becas, miembros de la denominada Alianza Revolucionaria Constitucional (ARCO), que encabeza Citlali Topacio Hernández, cerraron los accesos a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

A diferencia de ocasiones anteriores, los miembros de ARCO llegaron con personal que con capuchas y macanas impedían el paso de maestros y jubilados a la SEV.

“Nos deben de pago dos mensualidades, no nos han resulto y nos dijeron que iba a caer temprano y no fue así”, denunció Topacio Hernández, quien dijo que tampoco ha habido resolución en la asignación de cinco plazas para los miembros de ARCO.

Citlali Topacio, ex docente que fue cesada por inasistencia a su centro de trabajo, demandó que el personal de la SEV cumpla su palabra en cuanto al pago de becas y contratación.

Amenazó con no retirarse de las instalaciones de la SEV a menos de que se cumpla con las demandas de la organización, que en ocasiones anteriores se ha caracterizado por su actuar violento y al amparo del anonimato.