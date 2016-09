Todas las veces que intuimos que Rihanna y Drake estaban juntos

Y algo pasó en 2016. No se sabe si la grabación de Work tuvo algo que ver, pero el caso es que las declaraciones que ambos realizaban sobre el otro cambiaron sustancialmente. Ya no decían cosas tan horribles y vacías como “es maja o majo”, “me cae bien”, “nos lo pasamos estupendamente”… En junio de este mismo año, Rihanna apareció de nuevo por sorpresa en el concierto del rapero en Manchester y éste pidió al público que aplaudiera a la mujer más guapa y con más talento que había conocido. Al mes siguiente, una fuente cercana a la pareja confirmaba a E! que ambos estaban empezando una relación (sí, ya en serio).

En abril de 2012 Drake y Rihanna se reunieron de nuevo en el estudio para grabar el tema Take Care. Unos meses después, el rapero se encontró con Chris Brown (ex de Rihanna) en un club de Nueva York donde protagonizaron una sonada pelea. Al parecer, Brown quiso invitar a Drake y sus amigos a una botella de champán para “hacer las paces” y éste se negó a aceptarla. Sin embargo, el verdadero drama llegó en septiembre de ese mismo año, cuando Rihanna y Chris decidieron darse una segunda oportunidad y ambos dejaron de hablar al rapero de Toronto.

En octubre de 2010, Rihanna y Drake llevaron a cabo su primera colaboración juntos con el tema What’s my name; y partir de entonces se forjó una amistad que con sus más y sus menos ha generado cientos de titulares, sobre todo por la difusa naturaleza de la misma. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues muchas o pocas cosas, depende de cómo se mire; pero el caso es que lo que surgió en 2010 a raíz de esa colaboración ha durado 6 años. 6 años de idas y venidas que parecen haber desembocado en una relación sentimental cuya confirmación se produjo sobre el escenario que acogió la celebración de los Video Music Awards 2016. Pero ojo, que Drake y Rihanna nos han dado muchas pistas durante todo este tiempo sobre lo que sucedía entre ellos y sólo era cuestión de haberlas interpretado correctamente.

You May Also Like