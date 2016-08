Ismael Rosado García presidente de la Asociación de Padres de Familia, declaró que los padres tomaron la escuela en protesta porque autoridades estatales como la SEP y la SEV , le dan credibilidad a ese sujeto, en vez de tomar en cuenta a los mas de 200 padres de la institución. Queremos dejar en claro que en este movimiento no tiene nada que ver ni el director ni los maestros, ellos han hecho un trabajo excelente y no hay queja contra ellos, pero esto es entre padres y contra una sola persona.

