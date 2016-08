Habitantes de la comunidad La Isla, Papantla , no soportan el mal olor que emana de un drenaje roto desde hace varios meses en ese lugar, además que no sirve la planta tratadora de aguas residuales. También declararon que van a tomar posesión de una Clínica de Salud que fue construida en es localidad desde hace seis años, y que se encontraba como un “ elefante blanco “.

You May Also Like