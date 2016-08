Ábrete a experiencias deliciosas, divertidas y a tu medida, ya que todas tenemos un lado más wild del que imaginamos.

Las escenas sexuales cliché funcionan justo porque son eso. Y vale mucho la pena analizar en nuestro imaginario erótico cuáles nos hacen clic y nos pueden llevar a la total excitación.

Fantaseemos juntos y elige tu opción para poner en práctica este mismo fin. Aquí te ofrecemos lo más sexy y lo menos cool que puede pasar en cada escenario. ¿Cuál te gusta?

LA CLÁSICA PLAYA

¿Ya te viste? Una casa deshabitada o en un rincón en la costa, lejos de las miradas ajenas; un atardecer con un cielo violeta que poco a poco llega al azul oscuro.

Lo sexy

Sus cuerpos perfectamente desnudos en un escenario ultra erótico, posiciones sexuales relajadas por el vaivén de las olas y por la ligereza de sus cuerpos flotando; una sensación de que esa playa fue creada sólo para ustedes en ese preciso instante.

Lo menos cool

Que la arena o el agua entren en tu vagina. El ardor que causa la sal y la arena que se puede pegar al pene generarán algo muy molesto, lo que puede desbalancear tu flora vaginal y mandar tu excitación hasta el fondo del océano.

No puedes evitar que el agua entre en ti, así que, desgraciadamente y como puedes ver, este cliché tiene más de mito que de disfrutable realidad.

Prueba

Fuera del agua, la cosa puede ir bien, siempre y cuando se recuesten sobre una manta y él evite poner en contacto su pene con la superficie, que seguro tendrá arena. Si puedes colocar un poco de lubricante con base en agua en ambos genitales, mucho mejor: el calor suele secar la vagina.

ZONAS PROHIBIDAS

Imagínate con él en el baño de un atiborrado bar o de un avión, en el rincón de una biblioteca semi vacía o durante un concierto, en la cama de los anfitriones en una fiesta en casa ajena. ¿Te mueve un poco la idea de romper las reglas? Tal vez esto es lo tuyo.

Lo sexy

Los elementos prohibidos siempre serán los grandes favoritos, porque nos hacen producir aún más adrenalina y nos conectan con la sensación de complicidad, activan nuestro instinto explorador.

De hecho, los seres humanos experimentamos placer (descarga de dopamina en nuestro cerebro) cuando hacemos algo que sabemos que está fuera de lo permitido, o que puede resultar ‘peligroso’ debido a su relación con la adrenalina que nos hace sentir eufóricos, vivos y libres. Así que esa gran combinación con lo erótico les puede dar un round digno y memorable.

Lo nada cool

Que te sorprendan y todo termine incluso en una situación legal en el caso de los lugares públicos. Así que una cosa es poner a prueba tu motor de peligro y otra meterte en situaciones francamente de riesgo.

Hay que aprender a medir. Pero en escenarios no tan extremos en cuanto a arriesgarse, la clave se encuentra en hacerlo rápido. Y ese sentido de urgencia también adereza (sólo en estos casos) las sensaciones eróticas.

Prueba

Rápido pero mega intenso, quedarse a medio vestir y solamente mover lo esencial de sus outfits para darle paso al contacto y poder salir de ahí a toda prisa cuando se dispare la alarma. Morirán de risa. Placer garantizado.

UN CLUB SWINGER O ‘CUARTOS OSCUROS’ DE SEXO GRUPAL

Aquí ya nos vamos con expresiones de la sexualidad mucho más complejas y que implican un estilo de vida. Pero algunas parejas no practicantes se han sorprendido de sus reacciones cuando, por ejemplo, juegan al exhibicionista; es decir, acuden a este tipo de fiestas o clubes para tener sexo sin intercambiar ni unir a terceros (cuartos, quintos) a sus dinámicas.

Sin embargo, el hecho de saberse ahí a la vista de otros o hasta en una habitación aparte, en medio de esa atmósfera de total desenfreno, les pone extradosis de picante y, claro, complicidad, que fortalece su relación.

Lo sexy

Depende del imaginario erótico de cada quien, porque para muchas, la idea puede ser hasta desagradable. No todas estamos diseñadas en cuanto a ‘expresiogramas sexuales’ para excitarnos ante la vista de otros teniendo sexo o en desnudez. Porque eso de los ‘cuartos oscuros’ es un poquito mentira: no son oscuros, no en black out; suelen tener ciertas luces matizadas en azules o violetas.

Y en otros estilos de lugares sw o de sexo grupal, justo el tema se encuentra en que sea a plena luz y vista. Pero si a ti y a tu galán les ha rondado la idea porque es un fantasía mutua (reitero: mutua), puede convertirse en una experiencia extravagante.

Lo nada cool

Unirse desde sólo a ver, hasta a un intercambio o inclusión de otras personas o parejas si alguno de los dos no está convencido de que esa práctica les va, respecto a su ética sexual, límites personalísimos, ideología y (por supuesto) disparadores de excitación.

“No es NO”; regla básica. Y si alguno de los dos de plano se atemoriza por la idea o la imagen ya ahí, deben salir o detener la dinámica sin dudarlo.

Asimismo, estar 100% seguros de que el espacio y el grupo no implican riesgo alguno a su integridad física y emocional, ya que hay de todo en ese sitio.

PARTY LIMOUSINE EN MOVIMIENTO

Otro clásico muy al estilo Las Vegas. Tiene su dosis de peligro y, sobre todo, una sensación distinta por el movimiento, observar (pero que no te pueden ver) personas en las calles, las luces de la ciudad, la velocidad… Créeme que esos ingredientes a todos nos ponen on fire.

Y, por supuesto, ese tipo de servicios casi siempre incluyen una botella de champagne (o ya de menos, vino espumoso), fresas y otros elementos que colaboran con esa atmósfera erótica. No olvides un buen playlist y ahora sí, ¡a rodar!

Lo sexy

¡Todo! Aquí pueden sentirse en perfecta intimidad, no ser vistos aunque ustedes puedan ver y probar posturas super cómodas porque la mayoría de las party limos son muy espaciosas.Y lo mejor es que no implica riesgos legales, lo que hagas dentro de un auto de ese tipo se queda ahí.

¡Ah!, y por el chofer no te preocupes, que además de que no puede interrumpir y está separado por puertas o vidrios sin vista hacia ustedes, créeme que no es la primera vez que transporta a una pareja que está teniendo un épico round en movimiento.

Prueba

Asomarte por la ventana del toldo mientras él (dentro del auto), besa tu abdomen.

Lo nada cool

Que se te pasen los tragos, te marees y aquello termine en malestar. Cuida la dosis de champagne.

‘RINCÓN DEL SACRIFICIO’ O CUARTO DE MR. GREY

Aquí otra expresión de la sexualidad que requiere conocimiento profundo de la práctica, porque no todo es como en el libro de Fifty Shades of Grey. Créeme que la autora prácticamente no sabía nada del BDSM (bondage o ataduras, dominación, sumisión-sadismo y masoquismo) y todo lo planteó como un cuento rosa muy lejos de la realidad de la práctica.

En especial, porque el consenso es la base y una pareja de practicantes requiere que se complementen en cuanto a su expresión; por ejemplo, que una chica que ama dominar esté con un discípulo (sí, así se le llama) que guste de ser sometido.

Y hay reglas muy específicas de acuerdo con la dinámica. No se trata de firmar contratos y entrar al cuarto rojo porque sí.

Lo sexy

Digamos que para los que son principiantes o no practicantes hay opciones para ponerle ingredientes de BDSM a un encuentro ‘tradicional’.

Hay moteles en los que tienen espacios con artículos como esposas, paredes acolchonadas y potros o sillones especiales para ponerte en mood dominatrix: los ‘rincones del sacrificio’, nombre que suena más hardcore de lo que es, por cierto. Ahí pueden aplicar posiciones y juegos en los que uno de los dos sea inmovilizado o sometido por el otro, vendarse los ojos, darse ligeras nalgaditas con plumas y todo lo que su mente eche en ese momento a andar.

Lo nada cool

No practicar RACK, o sea, riesgo asumido y consensuado, base del BDSM. Que alguno de los dos salga lastimado física o emocionalmente porque no estableció qué quería y en qué límite dentro de la práctica.

Obviamente, todo se prenegocia, así que no olviden expresar hasta dónde desean llevar su fantasía kinky, y eso sí, siempre aclarando el límite, la señal o palabra clave con la que deberán detenerse de inmediato.

¿Qué tal? ¿Ya estás pensando cuál será la tuya?

Fuente: www.cosmoenespañol.com