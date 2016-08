Los altos costos de energía eléctrica en la región, una de las más caras en el país, mantienen con la soga al cuello a los empresarios locales, a quienes no les queda de otra más que pagar el recibo. “ Ya estamos mal y con esto es peor ”, señaló la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles en la Zona Norte del Estado, María del Pilar Rosales Moreno. A 3 años de iniciar la devastación económica, como lo ha calificado el sector empresarial, el gobierno federal no les “ha echado una mano” y no ha logrado bajar las tarifas eléctricas, que es uno de los principales gastos de la industria hotelera debido al alto consumo de luz por el indispensable uso del aire acondicionado. Rosales Moreno dijo que en diferentes foros se ha expuesto la problemática, por ello esperan que las peticiones tengan eco y se pueda tener apoyo como en zonas de desastres naturales, donde el gobierno aplica subsidios para hacer frente a situaciones de emergencia.

