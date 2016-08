CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor Juan Gabriel falleció a consecuencia de un problema cardíaco, tras actuar anoche en Santa Mónica, California.

El músico mexicano de 66 años, nacido en Parácuaro, Michoacán, bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez, actuó anoche en esa ciudad estadounidense, y se reportó que murió este domingo a las 11:30 horas tiempo de California.

Paradójicamente hoy concluiría la serie sobre su vida “Hasta que te conocí” que transmite TV Azteca con la transmisión de su último episodio, luego de haber empezado a emitirse desde el 10 de julio.

Uno de sus últimos trabajos musicales fue su participación en un álbum tributo al grupo de rock Creedence, con “Gracias al sol”, su versón al tema “Have You Ever Seen The Rain?” de Creedence Clearwater Revival.

Son famosos sus recitales con orquesta en el Palacio de Bellas Artes, de donde se desprendieron discos y DVD’s.

Con información de Excélsior