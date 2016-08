El señor, ….agente Municipal en la localidad Las Cazuelas, dijo que además no les queda para nada el status de funcionario público, cuando no perciben un solo peso por el trabajo que desempeñan como representante de su comunidad ante el Ayuntamiento.

Para algunos agentes municipales, no sirve de mucho la supuesta capacitación en materia de Derecho Penal que reciben para no incurrir en violaciones a los derechos de los detenidos, porque no son abogados y en cualquier momento pueden interpretar de manera errónea las leyes.

You May Also Like