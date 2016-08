Ahorradores no han recibido pagos debido a que Raúl Hernández Rosales, presidente de Solidaridad, solo entrega recursos a sus más allegados. También, a la fecha Pemex no ha enviado 6 millones de pesos que se descuenta vía a nómina a deudores de esta organización, informó el representante jurídico Armando Violante Herrera.

