Tihuatlán, Veracruz.- Cientos de familias se encuentran sin servicios médicos debido a que los doctores que son asignados a la Unidad Médica Rural del IMSS, de la comunidad Zapotal Santa Cruz, abandonan su centro de trabajo “porque es una zona muy lejana”, y porque sus lujosos automóviles ruedan sobre la terracería, porque no hay Cinemas, no hay discotecas, no hay centros nocturnos para divertirse y solo hay una población campesina que requiere de los servicios a los que tienen derecho por ley.

